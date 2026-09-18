Guitarricadelafuente emociona con 'La nieve', la canción de 'La bola negra' inspirada en la última carta de Lorca

Guitarricadelafuente debuta como actor en La bola negra, el segundo largometraje de Javier Calvo y Javier Ambrossi que incluye un personaje creado específicamente para él. La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes, donde Los Javis obtuvieron el premio a Mejor dirección. Además, es la candidata española a los Premios Oscar en la categoría de Mejor película internacional.

Pero Guitarricadelafuente no solo ejerce de actor, sino también de cantante. La nieve es la canción original de La bola negra, la cual está interpretada por el artista y creada por él mismo junto a Raül Refree (composición y producción) y Lucas Durán (letra). El tema conecta con la dimensión emocional de la película y nace como una pieza íntima sobre el deseo, la memoria y aquello que queda sin decir. La música instrumental tiene un papel central en la canción, con especial presencia del piano y el violín.

"Mira de frente como hacía a los veinte / Y quién no le tеme al sol"

"Quería que La nieve naciera del mismo lugar emocional que los personajes de la película", explica Guitarricadelafuente. "Me inspiré en la última carta de Federico García Lorca y también en mi personaje, Sebastián. Pensé en todo aquello que nunca llegó a expresar. Tuve que habitar primero ese universo como actor para encontrar la inspiración necesaria para escribir la canción".

Guitarricadelafuente se refiere a la carta que Lorca escribió para su joven enamorado Juan Ramírez de Lucas, donde escribió frases como esta: "Yo pienso mucho en ti y esto lo sabes tú sin necesidad de decírtelo, pero con silencio y entre líneas tú debes leer todo el cariño que te tengo y toda la ternura que almacena mi corazón".

La bola negra denuncia el silencio que vivieron las personas queer y, en particular, los hombres homosexuales antes y durante la guerra civil española. Y ese mismo silencio lo retrata Guitarricadelafuente en su canción: "Llego a la nievе, mira qué tontería / Arden las turbias palabras que nunca aprendí", canta. Estos versos suenan en la parte más emotiva del filme, y no en los créditos.

Las opciones de 'La nieve' en los Premios Oscar 2027

La bola negra suena fuerte en las quinielas de los Premios Oscar 2027, llegando incluso a ser una de las favoritas para la categoría Mejor película. Con La nieve hay más disparidad. The Hollywood Reporter sitúa el tema de Guitarricadelafuente como el tercer favorito en la categoría Mejor canción original, solo por detrás de I Knew It, I Knew You —de Taylor Swift para Toy Story 5— y When I'm Home —de James Blake, Travis Scott y Ludwig Göransson para La odisea—.

Sin embargo, la reciente quiniela de Variety no coloca La nieve entre las cinco posibles nominadas de los Oscar a esta misma categoría, mientras sí considera que La bola negra podría conseguir presencia en siete categorías, incluidas Mejor película y Mejor película internacional.

Aún queda tiempo para que La nieve cale fuerte entre la sociedad estadounidense, pues la canción acaba de ver la luz y la película se estrena el 25 de septiembre. Los nominados a los Oscar se conocerán el 21 de enero, mientras la gala está agendada para el 14 de marzo.

Letra de 'La nieve'

Guardo el deseo en un camafeo

Reliquia, imperio andaluz

Espero el instante de esta tierra gigante

De hacerte un destello de luz, no pestañeo

Mira qué tontería

Arden las turbias palabras que nunca prendí

Y tú

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Llego el primero donde arden mil fuegos

De carne y lucero, es mi cruz

Mira de frente como hacía a los veinte

Y quién no le teme al sol

Llego a la nieve, mira qué tontería

Arden las turbias palabras que nunca aprendí

Y tú