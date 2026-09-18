Estadio Shakira: dónde está, cómo llegar, mapa de accesos y cortes de tráfico

La residencia de 12 conciertos de Shakira en Madrid es uno de los acontecimientos más destacados del año en la capital, con decenas de miles de fans de la colombiana entusiasmados con la llegada de la artista.

Una celebración muy especial para la que, además, la de Barranquilla ha creado la experiencia Es Latina, con la que integra los aspectos e identidades culturales del ámbito hispanohablante, y estadio propio en el que llevará a cabo sus actuaciones en el recinto bautizado como Macondo Park. Se trata de un parque diseñado exclusivamente para la residencia de conciertos de Shakira que se encuentra en el Iberdrola Music —este enlace te lleva a su ubicación en el Google Maps—.

Dada la magnitud del evento, las autoridades prevén grandes flujos de asistencia que obligarán a establecer dispositivos específicos de movilidad y seguridad para llegar al estadio de Shakira.

Accesos al Macondo Park

Hay dos accesos al recinto ubicados en la calle Laguna Dalga. El acceso general está justo en el medio de Macondo Park. Es fácil reconocerlo porque tiene ocho grandes puertas de colores. Por su parte, el acceso VIP, PMR y Hospitality se sitúa unos pocos pasos a su derecha —mirando de cara al recinto—. Si tienes alguna duda, puedes seguir las indicaciones de la cartelería o preguntar a los trabajadores del recinto.

Cómo llegar en transporte público

Metro

El Metro es una de las principales alternativas para llegar al concierto dada la cercanía de la estación de Villaverde Alto (línea 3) con el Macondo Park. Tal y como indica la organización, de cara a la hora de salida del concierto, Metro ha establecido un refuerzo de la línea que hará que pase un tren cada 7'5 minutos entre las 23:00 y las 00:00 horas, cada 3'5 minutos entre las 00:00 y 1:00 horas y cada 3'8 minutos de las 1:00 a las 1:30 horas.

También se puede utilizar Los Espartales (línea 12), siguiendo los itinerarios peatonales señalizados, que también contará con un refuerzo en la frecuencia.

Cercanías

En caso de querer llegar mediante Cercanías, la estación de Villaverde Alto está servida por las líneas C-4a, C-4b y C-5, mientras que la de San Cristóbal Industrial pertenece al tramo de la línea C-3.

Sin embargo, hay que recordar que Cercanías solo puede resultar una opción de cara a la ida al concierto de Shakira, ya que el horario habitual de Cercanías finaliza a las 23:45 horas y el horario del show está previsto que se desarrolle entre las 21:00 y las 23:00, efectuándose el desalojo de forma gradual hasta la 1:00. Por ello, es necesario establecer una alternativa de cara a la vuelta.

Autobús

La EMT ha establecido un servicio de lanzadera gratuita de eléctricos de EMT durante los días de concierto. El servicio partirá de la avenida Gran Vía de Villaverde, en las inmediaciones de la calle San Jenaro, y tendrá como destinos Legazpi y Atocha, donde solo se permitirá la bajada de viajeros. Un servicio que funcionará entre las 23:00 y las 2:00 horas, con frecuencias que oscilarán entre 7'5 y 15 minutos, con un tiempo estimado de recorrido de entre 14 y 35 minutos.

Por otro lado, también estarán disponibles las líneas habituales de EMT 22, 79, T41 y N14, así como distintas líneas interurbanas. Eso sí, hay que advertir que el dispositivo puede ocasionar desvíos del recorrido habitual como consecuencia de los cortes de tráfico, por lo que se recomienda consultar las modificaciones antes de desplazarse.

Taxi y VTC

Es habitual que muchos asistentes a eventos de estas características opten por acudir mediante taxi o VTC. Para los usuarios de taxi, se han creado zonas de espera específicas en la calle San Eustaquio, entre San Norberto y la calle Resina. El acceso peatonal a esta parada se realizará por San Erasmo y después por Resina.

En el caso de los VTC, la zona de recogida estará situada en calle Valle de Tobalina con calle San Ezequiel. Hay que precisar que no se trata de una zona de espera de VTC, sino exclusivamente de un punto para recoger a viajeros que ya tengan contratado previamente el servicio.

Cómo llegar en vehículo privado

Dados los cortes que se llevarán a cabo en parte del barrio de Villaverde y las modificaciones en los accesos vinculados a la M-45, las autoridades recomiendan evitar el vehículo privado y utilizar el transporte público. El dispositivo contempla cortes y restricciones en diferentes calles de Villaverde, además de modificaciones en los accesos vinculados a la M-45.

También se prevén restricciones de estacionamiento desde las 15:00 horas en varias de las vías próximas al recinto, por lo que el Ayuntamiento aconseja, para los desplazamientos de largo recorrido, utilizar M-30 y M-40 y evitar las zonas afectadas por las restricciones.

Para quienes necesiten dejar o recoger pasajeros existe, se ha establecido una zona específica de Kiss & Ride en la calle Acebeda, en la confluencia con San Ezequiel.

Desde la organización también han establecido una zona de aparcamiento dentro del recinto con plazas limitadas: el dispositivo contempla 648 plazas ordinarias y 22 para personas con movilidad reducida, por lo que no debe plantearse el coche como una opción de aparcamiento general para los asistentes.