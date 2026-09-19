El setlist oficial de Shakira en Madrid: las canciones de su gira y los temas para Macondo Park

El setlist de Shakira en Madrid: las canciones de su gira y los nuevos temas para sus conciertos en Macondo Park | Agencia EFE

Shakira ya ha dado comienzo a su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la capital y Madrid acoge esta histórica residencia de doce conciertos en los que la de Barranquilla ya ha puesto en directo cuál es el setlist oficial que interpretará durante sus shows.

Tal y como indica el nombre de la gira, su disco Las Mujeres Ya No Lloran de 2024 marca buena parte del repertorio, aunque también este hace un repaso por la discografía de Shakira. En los conciertos celebrados hasta el momento, la duración aproximada ha sido de dos horas y el setlist ha incluido alrededor de 30 canciones, con éxitos recientes como Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53 o Dai Dai y otros clásicos de su catálogo como Las de la Intuición, Waka Waka o Hips Don't Lie.

Además, a lo largo de la gira, la colombiana ha sorprendido al público con diferentes artistas invitados en sus conciertos, como Ed Sheeran, Ozuna o su gran amigo Alejandro Sanz, por lo que no sería extraño que en sus conciertos de España volviese a contar con el madrileño para interpretar sus colaboraciones La Tortura o Bésame.

Las canciones añadidas en los conciertos de Madrid

"Lo voy a dar todo en los conciertos, habrá nuevas ideas, añadidas al concierto, artistas invitados... Tiraré la casa por la ventana", aseguró la cantante durante su conversación con Europa FM y no ha defraudado durante la inauguración de su residencia.

Las canciones del setlist de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'