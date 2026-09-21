Shakira y Laura Pausini hacen vibrar Macondo Park cantando por primera vez juntas 'Antología'

Era un secreto a voces. Laura Pausini iba a estar en uno de los conciertos de Shakira en Madrid... y así ha sido.

El tercer show de la residencia europea de la colombiana ha subido al escenario del Estadio Shakira a la italiana para cantar juntar por primera vez Antología, la canción que versiona en su disco Yo Canto 2.

Muchos esperaban a Laura Pausini en el primer concierto de Shakira en Madrid, sin embargo ha habido que esperar a la cita de este domingo para verla emocionar a La Loba haciendo suyo este tema del disco Pies Descalzos (1995).

"Es una persona con la que me siento muy conectada. Empezamos nuestras carreras casi al mismo tiempo, tuvimos a nuestros hijos casi al mismo tiempo. Además viene de un país al que amo y al que también estoy muy agradecida. Es un lujo tener aquí esta noche a esta gran artista... Laura Pausini", dijo para darle la bienvenida.

Las dos artistas se fundieron en un abrazo al verse y Laura Pausini respondió a Shakira con palabras de agradecimiento. "Vengo como fan, desde siempre lo soy. Y tú sabes que te hice un homenaje en mi último disco. Fue difícil escoger la canción porque cuando empezamos a cantar, estuvimos en varias radios y televisiones y decía... Esta Shakira... Te admiraba ya desde el principio. Tu inteligencia, tu arte y tu perseverancia. Eres una mujerona, te admiro muchísimo", apuntó. "Y qué suerte que la vida nos junte en esta canción", señaló Shakira para dar paso a Antología, y después aclarar que la habían ensayado solo una vez.

"Uno no para de admirar a alguien que tiene esa fuerza de voluntad (...) Gracias por esas lagrimitas que teníamos en los ojos mientras cantábamos"

Laura Pausini salió entusiasmada del escenario: "Ella nos ha demostrado cuántas veces nos podemos caer y levantar otra vez. Empezar desde cero. Y me siento muy honrada de ser su amiga y soy su fan, la verdad. Uno no para de admirar a alguien que tiene esa fuerza de voluntad. Gracias, Shakira, me has hecho... ¡Tenía todo escalofrío! Y gracias por esas lagrimitas que tenías mientras cantábamos. Gracias."

Por qué 'Antología' en 'Yo Canto 2'

Para Laura Pausini, Antología es una canción muy especial. Lo dijo sobre el escenario y lo dijo también cuando lanzó el disco de canciones homenaje a la música en español.

"Lo elegí por una razón clara aunque tenía varios títulos de Shakira que quería sacar", contó en una entrevista. "Antología salió en 1995 que es un año yo pasé entero en Latinoamérica mientras promocionaba mi primer disco (...) Recibí mi primer impacto con el público de América Latina y en la mayoría de televisiones y radios a las que iba también estaba Shakira. Ella cantaba casi siempre esta canción", explicó.

"Esa canción es mágica pero la elegí exactamente por eso. Es un recuerdo mío personal. No la dedico a nadie aunque debo decirte que sé por quién la escribió. Yo he tenido una historia muy similar a ella. De alguna manera también dentro de esta canción existe mi existencia, pero sinceramente yo la canto por los recuerdos que tengo con ella", dijo la cantante que en la entrevista y reconoció también ser fan de Shakira. "Coincido mucho en ella en lo que dice y piensa y me gustan mucho las artistas que tienen una voz un poco diferente, que no copian a nadie".