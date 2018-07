Pelea sobre patines en el vídeo de 'You make me' de Avicii

Con el lanzamiento de su álbum debut True , Avicii estrena el videoclip de su segundo sencillo You make me después del éxito de Wake me up .

Avicii estrena el vídeo de 'You make me' / europafm.com

Un día antes del lanzamiento de True en Estados Unidos y El Reino Unido, Avicii estrena el videoclip de You make me. Este tema supone el segundo sencillo incluído en este álbum debut tras el éxito de Wake me up que no ha parado de sonar durante todo el verano.

El videoclip explica un triángulo amoroso entre Mercedes, una camarera; Henry, que se enamora a primera vista de Mercedes; y Chang, el exnovio de ésta. Con un toque de humor y carteles a modo de cómic vemos una pelea sobre patines entre Chang y Henry, que finalmente se queda con la chica.

Descárgate You make me de Avicii en