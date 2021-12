"No podía creerlo": Jin, de BTS, cuenta cómo Chris Martin acabó regalándole su guitarra

No es ningún secreto que Jin, el cantante de BTS, guarda como un tesoro la guitarra de Chris Martin. El líder de Coldplay se la regaló en octubre, y ahora sabemos cómo ocurrió y por qué Jin decidió colocarla en el hall de su casa.

El cantante surcoreano de 29 años lo ha contado en una entrevista con GQ Australia, en la que ha relatado cómo fue la conversación con el cantante británico.

"Después de nuestra colaboración [la canción My Universe], tuvimos la oportunidad de verlo de nuevo en Estados Unidos", cuenta Jin. “Cuando estábamos los dos solos en el estudio, le dije: 'Oye, tu guitarra es genial'. Quería decir, soy un gran admirador. Sinceramente, todo en él es genial. Pero de repente me entregó la guitarra, diciendo que era un regalo ".

Lo cuenta aclarando que no había segundas intenciones detrás de su elogio. "No estaba insinuando nada con mi comentario. Incluso en mi estado de aturdimiento, estaba tan emocionado que no supe cómo responder", añade el cantante, que le preguntó varias veces "si hablaba en serio porque no lo podía creer".

Y sí, claro que hablaba en serio.

La guitarra de Chris Martin es ahora de Jin y ocupa un lugar privilegiado de la casa de Jin. Está en el hall, donde guarda las cosas importantes, para que se vea nada más entrar. La escoltan un RJ de dos metros, su micrófono rosa y una maleta Louis Vuitton.

"Le pregunté a Chris donde la debía poner. Y él me dijo que cerca de RJ sería lo mejor, por eso no tuve que agobiarme por dónde colocarla". Fue dicho y hecho.