Grandes actuaciones musicales para la ceremonia de los Billboard Music Awards 2014 celebrada en el hotel MGM de Las Vegas (Nevada).

Justin Timberlake y su exitoso The 20/20 Experience se llevaron 7 galardones convirtiéndose en el gran triunfador de la gala, aunque Imagine Dragons no se quedó atrás consiguiendo 5 premios seguido de Robin Thicke con 4.

Las chicas también tuvieron presencia entre los ganadores y Katy Perry, Miley Cyrus y Lorde se llevaron dos premios cada una.

Pero lo que más destacaron fueron las actuaciones musicales. El tema que pondrá ritmo al Mundial de Brasil, We are one (Ole Ola) de Jennifer Lopez, Pitbull y Claudia Leitte; abría la gala:

Shakira escogió Empire para subirse al escenario en lugar de su último single Dare (La La La):

Katy Perry y Miley Cyrus no pudieron asistir a la gala porque ambas se encuentran de gira pero no actuaron vía satélite para agradecer sus premios. Mientras Katy interpretaba su último single Birthday, Miley se unió a The Flaming Lips para cantar Lucy In The Sky With Diamonds de los Beatles.

Pero sin duda la actuación más esperada de la noche fue la de Michael Jackson a través de un holograma con Slave To The Rhythm:

MÁS ACTUACIONES:

OneRepublic - Counting Stars

Imagine Dragons - Tiptoe

Robin Thicke - Get her back

Jason Derulo - Wiggle

Ricky Martin - Vida

Jennifer Lopez - First love

Lorde - Tennis Court

Iggy Azalea feat. Charli XCX - Fancy / Ariana Grande - Problem

Miranda Lambert & Carrie Underwood - Somethin' Bad