La primera maqueta de Vetusta Morla, la demo debut de la banda y cuánto tardó en llegar el éxito

El pasado 30 de diciembre se cumplieron 25 años del primer concierto de Vetusta Morla. La banda de Tres Cantos (Madrid) despidió el año 1998 sobre los escenarios, aunque no fue precisamente un show multitudinario.

El grupo capitaneado por Pucho llevaba solo seis meses en activo y todavía no tenía su primer trabajo en la calle. Hubo que esperar a enero del año 2000 a que su primera maqueta, 13 Horas con Lucy, viese la luz.

Fue la primera de las tres demos del grupo bautizado con el nombre de la tortuga de La historia interminable —después siguieron Vetusta Morla (2001) y La cuadratura del círculo (2003)— que hoy está cada vez más cerca del sueño de hacerse con su primer premio Goya a Mejor canción original. Está nominado, junto a Valeria Castro, por El amor de Andrea.

Quién les iba a decir a ellos entonces que el éxito acabaría llegando. De hecho, su primer disco tardó casi 10 años. La banda publicó Un día en el mundo en el año 2008.

'13 horas con Lucy', la primera maqueta de Vetusta Morla

13 horas con Lucy fue el principio de todo. La banda tricantina, nacida en torno al instituto José Luis Sampedro, estaba en sus inicios cuando llegó un amigo y les dijo: "Me han dejado una mesa de sonido, podemos grabar si queréis".

La respuesta fue sí y en su local de ensayo habitual grabaron en una cinta de cassette su maqueta 13 horas con Lucy. "Lo grabamos en 13 horas, por eso se llama así", contaron Pucho (voz) y Jorge González (percusión) en una entrevista en el podcast El sentido de la birra.

En ese momento la formación no era la actual. "Ahí estaba el antiguo bajista, Alejandro, que se fue porque tenía que acabar la carrera", explicaron sobre el predecesor de Álvaro Benito (bajo).

El sonido de la demo dista mucho del Vetusta actual. "En esa época estaba media banda con los Black Rose a tope, de ahí el sonido", explicaron sobre el sonido más hard rock de la demo, que presentaron al Concurso Musical de Hortaleza y que logró el segundo puesto.

Su recorrido continuó y la banda lo presentó al Concurso Estatal de Pop-Rock de Rivas-Vacia-Madrid, donde el trabajo resultó ganador. El premio sirvió grabar una segunda maqueta en enero de 2001, en los estudios Verosound bajo la producción de Di Franco y el propio grupo.

Seis canciones de la primera maqueta —OK Lucy, Monsters of love, The bait, El cuervo, Sueño púrpura y B. Ah!— se incluyeron dentro del disco III Concurso de Pop Rock - Rivas Vaciamadrid 2000, mientras que otras cuatro —Mi habitación favorita, Agostados, Los que saben y Romance en 625 líneas— se quedaron fuera.

Hay otros tres temas que formaron parte de la maqueta que están casi desaparecidas. "Este pequeño EP es extremadamente raro y difícil de encontrar, 3 canciones están completamente perdidas", señala la banda en su web.

La victoria en el Concurso Estatal de Pop-Rock de Rivas-Vacia-Madrid y el dinero para una segunda maqueta no terminaron por abrir las puertas a Vetusta Morla. Pucho, Guillermo Galván (guitarra), Juan Manuel Latorre (guitarra), Jorge González, Álvaro Benito y David García (batería) tuvieron que esperar unos cuantos años y seguir presentándose a concursos hasta que llegaron sus primeros éxitos.

'Valiente' y 'Año Nuevo', los primeros éxitos de Vetusta Morla

Ninguna de las tres maquetas de Vetusta Morla incluyeron canciones hoy famosas entre sus seguidores, las primeras forman parte de su EP Mira (2005) y se añadieron en el disco Un día en el mundo (2008).

Esas canciones son Año Nuevo y Valiente, dos de los seis temas del EP Mira que Vetusta publicó con su propio sello discográfico llamado Pequeño Salto Mortal y que, aunque no llegó a las listas de éxitos, sí estuvo en las tiendas de discos y se difundió por España y Brasil.