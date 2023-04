¿Por qué la canción 'Barbie girl' de Aqua no sonará en la película 'Barbie'?

El estreno del tráiler de la película Barbie ha hecho a muchos viajar a 1997, el año en que se estrenó Barbie girl del grupo Aqua.

La canción no suena en el tráiler, que se mueve al ritmo de Fun Fun Fun de The Beach Boys, y tampoco va a sonar en la película. Sin embargo, la directora Greta Gerwing no ha pasado por alto la oportunidad de incluir un guiño a este tema y cuela su diálogo de arranque al principio del vídeo.

Margot Robbie y Ryan Gosling replican la conversación inicial de los cantantes daneses Lene Nystrøm y René Dif, lo que ha dado pie a los fans a hacer toda clase de montajes.

Sin duda la canción le sienta como anillo al dedo a la película, pero está confirmado que no formará parte de su banda sonora.

Ulrich Møller-Jørgensen, representante de la cantante Lene Nystrøm, lo aseguró en abril de 2022 a la revista Variety. "No formará parte de la película", apuntó sin dar más explicaciones, y los motivos parecen relacionados con el enfrentamiento que el grupo tuvo con el fabricante Mattel en 1997

¿Qué pasó entre Aqua y Mattel?

La cuestión es que en 1997, cuando la canción Barbie girl se convirtió en un fenómeno mundial con más de 1,4 millones de copias solo en los EE.UU, la empresa Mattel decidió presentar una demanda contra MCA Records (ahora parte de Universal Music) por infracción de marca registrada.

El fabricante temió que la letra de la canción pudiese dañar la imagen de Barbie, convertida en "una muñeca Barbie promiscua cantando en tono coqueto" a la que Ken responde con peticiones nada sutiles. "Bésame aquí, tócame allá", canta René Dif (Ken).

Mattel se quejó de la letra y de la imagen. En su demanda también cito una escena del videoclip en la que Ken accidentalmente le arranca el brazo a Barbie.

La respuesta de la discográfica fue para aclarar que Barbie girl es una parodia protegida por la Primera Enmienda y aprovechar para poner una demanda a Mattel por difamar al grupo con las declaraciones hechas por su portavoz durante el curso de la demanda.

“Incluso si encontramos que la letra es aceptable, presentaríamos esta demanda porque la canción se publicó y distribuyó sin nuestro permiso y ciertamente sin nuestra notificación”, apuntó el portavoz. “Se refieren a esta canción como alegre y divertida, y realmente creemos que la explotación ilegal de la propiedad de otra empresa para el beneficio comercial propio no es ni alegre ni divertida. Es un robo".

Saltaron chispas y en enero de 2003 el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló en contra de Mattel porque confirmó que Aqua no faltaba al respeto ni a Barbie ni a su empresa. "El uso del copyright no se ve afectado, porque Aqua utiliza la palabra 'Barbie' para transmitir un concepto particular que ellos tienen", apuntó la sentencia, que aseguró que "eliminar" la canción solo provocaría que se cuestionase la libertad de expresión.

Mattel intentó apelar, pero no tuvo éxito en ese intento pero sí un consejo del juez de circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, Alex Kozinski. “Se recomienda a las partes que se relajen”, dijo el magistrado

Qué dice la letra de Barbie girl, la canción de Aqua

