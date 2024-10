Por qué 'Freed From Desire', de Gala, es un éxito incombustible casi 30 años después de su estreno

My lover’s got no money, he’s got his strong beliefs ("Mi amante no tiene dinero, pero tiene fuertes convicciones").

No solo la magistral mezcla house, dance y electrónica de Freed From Desire han convertido la canción en un éxito casi 30 años después de su estreno. Su letra, un mantra que captura temas como la libertad, confianza e independencia, la ha hecho resonar en muchos puntos del planeta.

La italiana Gala Rizzatto la estrenó por primera vez en 1996 como parte de su álbum debut Come Into My Life. Fue un éxito comercial y de crítica, y consiguió la certificación de Disco de Platino en Reino Unido. Pero lo que la ha vuelto temporal es que la canción ha cobrado una nueva vida gracias a los estadios de fútbol, las radios, los clubs nocturnos y las redes sociales. Un éxito dentro y fuera del campo.

La canción es utilizada por la FIFA y la UEFA en las grandes competiciones para celebrar goles y llamar a la unión de las aficiones. Equipos como el Manchester City, el AC Milan, el Newcastle United y el Napoli, han adoptado la canción y, en Francia, se ha convertido en el himno deportivo del país.

Así, con su popularidad en auge, Gala decidía hace poco regrabarla para refrescar sus derechos sobre ella y recibir los beneficios de exploración correspondientes. Un hit que han remezclado Djs tan conocidos como Diplo -estrenada hace cuatro días- y que está más vivo que nunca.