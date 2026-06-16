De Aitana y Marta Díaz a Mora: todos los famosos del último concierto de Bad Bunny en Madrid

Bad Bunny ha cerrado su residencia de conciertos en el Estadio Metropolitano de Madrid, con 10 conciertos que ya han hecho historia bajo el paraguas de la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Y en su última cita el lunes 15 de junio el puertorriqueño volvió a acoger a muchos rostros famosos.

Por supuesto, La Casita famosa volvió a estar en el foco del show, y a través de las pantallas se vieron a varias personas conocidas: por un lado, el DJ y cantante brasileño Pedro Sampaio lo dio todo desde esta zona VIP. Además, entre la multitud también se detectó a la influencer Marta Díaz.

Pero en el resto del público también hubo famosos que no quisieron perderse el último concierto de Bad Bunny en Madrid. Entre ellos destaca Aitana, que desde la grada bailó y perreó con sus amigas al son de canciones como NUEVAYoL y Safaera.

Y, después de haber pasado como artista invitado en otras de las citas de Bad Bunny con el Metropolitano, el artista Mora no quería perderse el show como espectador general y también asistió al último concierto del puertorriqueño en la capital española.

Dei V y Quevedo como artistas invitados

Además de famosos disfrutando del concierto, dos artistas actuaron por sorpresa en el décimo concierto de Bad Bunny en Madrid. El primero de ellos fue el puertorriqueño Dei V, que se sumó a la cita poco después de empezar para cantar VeLDÁ, tercera canción del setlist, en La Casita.

Quevedo se hizo de rogar y no llegó hasta el final. Después de sonar MÓNACO, el cantante llegó al concierto para cantar con Bad Bunny una cover de su canción Columbia, en la que incluyeron un verso de Moscow Mule.

Columbia X Moscow Mule fue la canción exclusiva de la noche pero no la única que cantó Quevedo. El canario interpretó otros tres temas durante el show para sorpresa de los asistentes entre los que se encontrabas Aitana o Mora, que se llevó un sorpresón al ver al cantante aparecer en el escenario.

WANDA fue la siguiente canción que interpretó en la última noche de Bad Bunny en Madrid, en la que también cantó SCANDIC y Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 para cerrar su noche en el Metropolitano.