Qué ha pasado con los españoles nominados a los Premios Billboard de la Música Latina 2026
¿Qué desempeño ha tenido España en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2026? Aparte de que Pablo Alborán haya actuado en la gala, tres artistas nacionales tenían nominaciones.
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Los Premios Billboard de la Música Latina celebraron su ceremonia este jueves 22 de octubre en Miami con los nombres más destacados de la música latina como protagonistas. Entre los nominados, España tenía tres representantes, Rosalía, Alejandro Sanz y Yung Beef, pero solo uno de ellos se llevó estatuillas.
Rosalía, única ganadora española de los Premios Billboard 2026
Tras un año marcado por el éxito de LUX y por una gira internacional con más de 50 conciertos, Rosalía llegó a la ceremonia como la artista española más nominada de la noche con un total de seis menciones. De todas ellas, la catalana se ha alzado ganadora en dos categorías: álbum Top Latin Pop del año y artista Latin Pop del año, solista.
Además, durante la gala recibió el Premio Billboard Salón de la Fama, un reconocimiento a "una extraordinaria carrera definida por la innovación musical, una visión artística única y una influencia que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras".
Los otros nominados españoles
Otros artistas nacionales consiguieron nominación, pero no premio. Alejandro Sanz estaba nominado a Canción Latin Pop del Año por El Vino de Tu Boca, su colaboración con Carín León.
Por su parte, Yung Beef optaba al premio Global 200 Canción Latina del Año por Cuando No Era Cantante, en la que colabora con El Bogueto, Fuerza Regida y Anuel A. También tenía una mención a Hot Latin Song, Colaboración Vocal del Año por este mismo tema.
Los españoles en los Premios Billboard de la Música Latina 2026
A continuación, repasamos qué ha ocurrido con las nominaciones a artistas españoles en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 (los españoles aparecen en subrayado y los ganadores en negrita).
Global 200 Canción Latina del Año
- El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, Cuando No Era Cantante (Remix)
- Fuerza Regida, Marlboro Rojo - GANADOR
- Peso Pluma & Tito Double P, daño
- Rosalía & Yahritza y Su Esencia, La Perla
- W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, La Plena (W Sound 05)
Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina
- Kali Uchis
- Karol G - GANADORA
- RaiNao
- Rosalía
- Shakira
Top Latin Álbum del Año
- Beéle, BORONDO
- Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES
- Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy
- Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA - GANADORES
- Rosalía, LUX
Top Latin Albums Artista del Año, Femenina
- Becky G
- Kali Uchis
- Karol G - GANADORA
- Rosalía
- Young Miko
Artista Latin Pop del Año, Solista
- Danny Ocean
- Kali Uchis
- Kapo
- Rosalía - GANADORA
- Shakira
Álbum Top Latin Pop del Año
- Becky G, Baraja Bendita
- Fred again.. & Latin Mafia, 9 months & 50 hours
- Karol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto
- Kevin Kaarl, Hasta el Fin Del Mundo
- Rosalía, LUX - GANADORA
Hot Latin Song, Colaboración Vocal del Año
- El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, Cuando No Era Cantante (Remix)
- Peso Pluma & Tito Double P, 7-3
- Peso Pluma & Tito Double P, daño - GANADORES
- Peso Pluma & Tito Double P, dopamina
- Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO, chiclona
Canción Latin Pop del Año
- Alejandro Sanz & Carín León, El Vino de Tu Boca
- Karol G & Marco Antonio Solís, Coleccionando Heridas - GANADORES
- Maluma, BRONCEADOR
- Rauw Alejandro, Besito en La Frente
- Shakira & Beéle, ALGO TÚ