Pablo Alborán canta 'Ya lo sé que tú te vas' como homenaje a Juan Gabriel en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 | Christopher Polk / Billboard vía Getty Images

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Pablo Alborán fue el único español que actuó durante la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados este jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami. Aparte de entregar los galardones, la noche contó con actuaciones musicales de gran nivel.

Uno de los momentos más especiales de la gala fue el homenaje musical a Juan Gabriel, el cantautor, compositor, productor y actor mexicano que murió el 28 de agosto de 2016 con 66 años. Los Premios Billboard de la Música Latina quisieron rendir tributo al artista a una década de su muerte.

Los encargados de poner voz a este tributo fueron Carlos Rivera, Yahritza y Su Esencia, Paola Jara, Jessi Uribe y Pablo Alborán. Todos ellos interpretaron un medley donde el español emocionó a todo el público cantando Ya lo sé que tú te vas, un tema de Juan Gabriel de 1982.

Durante la actuación de Pablo Alborán, la pantalla del escenario proyectó imágenes de Alberto Aguilera Valadez —nombre real de Juan Gabriel—. Las estremecedoras notas altas del malageño cerraron el homenaje al artista mexicano. Él y sus compañeros "celebraron el legado y la influencia perdurable de la música de Juanga", destaca Billboard.

Pablo Alborán también cantó 'Deditos cruzados' con Riza

Ya lo sé que tú te vas no fue la única canción que interpretó Pablo Alborán durante los Premios Billboard de la Música Latina 2026. En otro momento de la gala, el artista unió su voz a la de Riza, una cantante y compositora estadounidense de ascendencia filipino-cubana.

Ambos interpretaron Deditos cruzados, su colaboración que nació improvisada y que publicaron el pasado 1 de octubre. La escenografía se volvió acogedora y convirtió el James L. Knight Center en una íntima sala para acoger una canción delicada sobre la añoranza.

En cuanto a los premios, la agrupación de música mexicana Fuerza Regida encabezó la lista de los ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 con ocho galardones, seguida por el puertorriqueño Bad Bunny, con siete, en una ceremonia celebrada en Miami en la que la colombiana Karol G, el mexicano Peso Pluma y el dominicano Romeo Santos obtuvieron cuatro reconocimientos cada uno. Rosalía, por su parte, se hizo con tres premios: álbum Top Latin Pop del año, artista Latin Pop del año solista y el Premio Billboard Salón de la Fama.