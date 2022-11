Qué ha pasado entre Joaquín Sabina y Pancho Varona: una amistad de 40 años con un trágico final

Joaquín Sabina y Pancho Varona han sido durante más de 40 años uña y carne. Le ha acompañado a más de 40 giras y ha estado detrás de la producción de muchas de sus canciones.

Sin embargo, Varona compartió recientemente en redes un post en el que explicaba que el cantautor había tomado la decisión de dejarlo fuera de su próxima gira, Contra todo pronóstico.

"Joaquín Sabina ha decidido, contra todo pronóstico, no contar conmigo en su próxima gira. Yo le quiero agradecer de todo corazón las 100 canciones que compusimos juntos, las 40 giras en las que le acompañé y los 15 discos en los que fui su productor", contó el guitarrista.

Y añadió: "Aunque no vaya a estar en esta gira, quiero deciros a todos los que lleváis 40 años acompañándome que siempre voy a estar en cada escenario junto a vosotros".

Cómo se siente Pancho Varona tras la decisión de Sabina

Después de 40 años de relación laboral y personal, esta noticia no ha sentado muy bien a Pancho Varona y ha hablado con El País, afirmando que se encuentra "triste". "Mi sitio natural, donde soy más feliz en la vida es en el escenario, dos metros detrás de mi amigo y mi socio y dos metros a la izquierda. Y ese sitio, por desgracia, lo he perdido", ha confesado.

No obstante, sigue sin entender el motivo de su despido: "Sinceramente, no tengo muy claro cuáles son los motivos que me han dejado fuera de la gira. O yo no lo he entendido bien o no se me ha explicado bien. Estoy un poco desorientado al respecto. No me lo esperaba, pero es cierto que llevaba unos meses recibiendo cierto tipo de señales. La verdad es que después de 40 años juntos no creía que me fuera a quedar al margen".

Cómo se conocieron Joaquín Sabina y Pancho Varona

Joaquín Sabina y Pancho Varona se conocieron en los años ochenta en el pub madrileño de La Mandrágora. Como cada semana, el guitarrista iba a ver al grupo formado por Javier Krahe, Alberto Pérez y Sabina. Un día, este último se hartó de que su guitarrista siempre llegara tarde y lo despidió.

Ante esto, Varona se ofreció voluntario porque se sabía todas las canciones de esta banda y se convirtió en el nuevo miembro del grupo. Aunque poco a poco, dejó de ser un simple guitarrista y comenzó componer canciones para Sabina.

Juntos, llegaron a componer más de 100 canciones como Eva tomando el sol, Ruido o Yo me bajo en Atocha. Entre ellos y Antonio García de Diego, otro guitarrista de la banda, se encargaron de una gran parte de los temas del grupo.

Cuándo empezaron las peleas entre Sabina y Varona

La última vez que Sabina y Varona compartieron el escenario fue en febrero de 2020 en Madrid, en aquel concierto en el que el cantante se cayó y se vio obligado a cancelar el resto de su gira por problemas de salud. Desde ese momento, ocurrieron muchas cosas que supusieron que apenas tuvieran ya relación.

En septiembre de 2021, el guitarrista reveló en redes que dejaba Noche Sabinera, esta banda, ya que el resto de integrantes habían tomado un nuevo rumbo "en el que él no tenía cabida". Además, apuntó que "seguiría su camino en solitario".

Mientras él seguía su carrera en solitario, Sabina y el resto de integrantes se cambiaban el nombre a Benditos Malditos. En la entrevista con El País, fuentes cercanas apuntan que el cantante y el resto de integrantes no se sentirían cómodos pasando tantas horas con él después de su evidente tensión.

Aunque Varona no cree que este sea el motivo: "Según Joaquín, no es por eso. No me dijo que esto pudiera influir en la decisión. En todas las casas y en todas las familias hay desencuentros que se acaban arreglando con el tiempo".

Qué papel tiene Leiva en la pelea entre Sabina y Varona

A medida que Sabina se ha ido alejando de Varona, se ha acercado a Leiva. Ya en su último disco, Lo niego todo, contó con el cantante de Pereza, quien se encargó de una parte importante de las melodías y composición.

Pero lo más llamativo es que para el documental sobre el andaluz, Sintiéndolo mucho, fue Leiva el que compuso las canciones que aparecen en el mismo. De hecho, en los últimos meses solo ha actuado en directo en dos ocasiones, y una de ellas fue con Leiva.

Los fans creen que este acercamiento habría influido en que Sabina tomara esta decisión, pero Varona ha apuntado en ABC que no es así y que no quiere que lo insulten en redes ni lo responsabilicen.

No se sabe qué ocurrirá al final con todo esto, pero todo apunta a que esta relación ha terminado, al menos en lo que respecta a Sabina. Habrá que esperar a ver si se dan una segunda oportunidad.