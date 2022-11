Pancho Varona lamenta que Sabina lo haya dejado fuera de su gira 'Contra todo pronóstico'

Pancho Varona , quien ha sido guitarrista de Sabina durante muchos años, ha anunciado que el cantante no ha contado con él para su próxima gira Contra todo pronóstico : "Siempre voy a estar en cada escenario acompañándoos".

Todavía no ha comenzado la última gira de Joaquín Sabina, Contra todo pronóstico, con la que el artista se recorrerá toda España así como varios países en Latinoamérica. Sin embargo, uno de sus más fieles colaboradores ha anunciado una noticia que muchos no han entendido.

Pancho Varona, guitarrista y coautor de varias de sus canciones, ha comunicado a través de Twitter que el artista andaluz no ha contado con él para esta nueva gira y se ha mostrado muy sorprendido de ello. "Joaquín Sabina ha decidido, contra todo pronóstico, no contar conmigo en su próxima gira".

Sin embargo, ha querido dejar claro que siente mucho respeto por él y todo el trabajo que hicieron juntos: "Yo le quiero agradecer de todo corazón las 100 canciones que compusimos juntos, las 40 giras en las que le acompañé y los 15 discos en los que fui su productor".

"Aunque no vaya a estar en esta gira, quiero deciros a todos los que lleváis 40 años acompañándome que siempre voy a estar en cada escenario junto a vosotros. ¡Millones de gracias y todo mi cariño!", ha resaltado Pancho, terminando con un irónico "sintiéndolo mucho", que es precisamente el título de la nueva película de Sabina.

No se sabe qué ha ocurrido o por qué se ha tomado esta decisión, sin embargo, Pancho Varona no parece muy contento de no participar en la próxima gira de Sabina.