¿Qué pasó en el desastroso show de Frank Ocean en el Coachella 2023? Los fallos y los motivos

Frank Ocean se anunció como uno de los platos fuertes del Festival Coachella 2023, que supuso su regreso a los escenarios tras seis años alejado de los mismos. El cantante estadounidense de 35 años se presentó como cabeza de cartel del tercer día del festival —domingo 16 de abril—, pero su show resultó tan esperado como desastroso.

Las críticas al cantante fueron numerosas y el desencanto de los fans fue motivada por motivos como estos:

El concierto empezó más de una hora tarde y terminó antes de lo esperado.

El cantante no interpretó muchos de sus grandes éxitos y pasó gran parte del tiempo haciendo extraños remixes.

Tampoco se movió demasiado e incluso hubo unos 15 minutos en los que hasta tuvo que salir a bailar alguien de seguridad.

Frank Oeaan parecía estar actuando en una habitación mientras se proyectaban sus imágenes en la pantalla.

A esto hay que sumar que la retransmisión en YouTube se canceló...

La desilusión fue mayúscula y ni siquiera les convenció que el cantante confirmase su intención de sacar un nuevo disco o el homenaje que rindió a su hermano Ryan, fallecido en 2020 a los 18 años en un accidente de tráfico.

¿Qué pasó durante el concierto? ¿Por qué se originó este desastre? ¿Tiene alguna explicación?

La explicación al desastre de Frank Ocean en Coachella 2023

El cantante no ha hecho ninguna declaración pero TMZ apunta que una lesión de tobillo fue la desencadenante del desastre. Según esta web, el cantante tuvo un accidente de bicicleta días antes del festival y eso le hizo replantearse el show.

La cuenta de Twitter Festive Owl apunta que la idea inicial era que el escenario incluyera una pista de hielo donde patinadores profesionales, que entrenaron duro los días previos, actuasen durante el concierto. Frank Ocean propuso estos cambios a última hora, poco antes de subirse al escenario.

"Todo sucedió cuando las puertas ya estaban abiertas y la gente estaba buscando un sitio en la pista para verlo. Si estos cambios de última hora no se hubieran hecho, él no se hubiera presentado, dejando al festival sin un headliner para cerrar [la edición]”, explican desde esta cuenta de Twitter.

"Se suponía que la producción escénica contenía (y lo hizo) una pista de hielo que estaba construida y lista para funcionar. Frank decidió en el último minuto que ya no lo quería. Todas las personas que caminaban a su alrededor al comienzo de la actuación eran en realidad patinadores sobre hielo, habían estado practicando durante semanas y se suponía que patinarían como parte de la producción.

“Coachella tuvo que deconstruir el escenario aprobado (que había sido planeado y firmado con meses de anticipación), además de derretir toda la pista de hielo y luego configurarlo [el escenario] como Frank decidió hoy sin previo aviso. Que es lo que se terminó viendo y causó el retraso de una hora.

Todo esto sucedió cuando las puertas ya se habían abierto para el domingo y la gente estaba asegurando sus lugares para verlo. Si no se hubieran hecho los cambios de última hora, no habría actuado en absoluto, dejando el festival sin un cabeza de cartel de cierre.

Frank también desconectó personalmente en el último segundo la transmisión en vivo [en YouTube], lo que dejó un sabor muy amargo en muchas bocas de Coachella. En última instancia, y cito: “Simplemente no parecía que él quisiera estar allí, sino que estaba obligado a hacerlo. Todo (incluido él) se vino abajo en el último minuto".

No esperes ver ninguna cobertura del festival sobre el set. Algo que no tiene precedentes en la historia de Coachella. La relación no está en un buen lugar en este momento”.

El festival no se pronunció al respecto, por lo que no se sabe si Frank Ocean seguirá siendo cabeza de cartel del segundo fin de semana del Coachella. El festival continúa el viernes 21 de abril.