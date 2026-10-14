¿Qué se sabe del artista de la Super Bowl 2027? Miley o Harry Styles podrían suceder a Bad Bunny

¿Quién recogerá el testigo de Bad Bunny en la Super Bowl? El puertorriqueño dejó el listón bien alto con su celebración de Latinoamérica y todavía no tiene sucesor. La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) suele anunciar en septiembre qué artista actúa en el espectáculo del descanso de la Super Bowl —a Bad Bunny lo confirmaron el 28 de septiembre—. Sin embargo, este año la noticia se está retrasando y, a día 14 de octubre, aún no hay información oficial.

Mientras la NFL mantiene el misterio, las apuestas siguen funcionando. Según los datos de Kalshi, todo apunta a tres artistas: Miley Cyrus obtiene un 59 % de posibilidades, Harry Styles un 43 % y JAY-Z un 41 %. Menos probables son Beyoncé (16 %) —que ya fue protagonista de la Super Bowl en 2013—, Justin Bieber (11 %), Post Malone (9 %) u Oasis (6 %).

En Covers.com han hablado con Kelsey Barnes, la editora digital de Schön! Magazine que cree que Miley podría ser la elegida: "Lleva 20 años siendo una figura constante en la música, desde el lanzamiento de Hannah Montana en 2006, y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos. Si fuera la cabeza de cartel de la Super Bowl 2027, parecería la elección adecuada por la amplitud y variedad de su música. Es una estrella reconocida en todos los hogares, te guste o no, y creo que eso es necesario para que cualquier artista pueda optar a ese puesto", defiende.

Para Barnes, Harry Styles y JAY-Z cumplen "los mismos tres requisitos": "Una sólida discografía llena de éxitos reconocibles, una presencia escénica divertida y la capacidad de crear el tipo de espectáculo grandioso que requiere la Super Bowl".

Harry Styles en Ámsterdam con su gira 'Together, Together' | Anthony Pham / Getty Images para HS

Sin embargo, Styles tiene la capacidad de atraer a "varias generaciones": "Desde tu hermana pequeña hasta tu padre, aficionado al rock, todos creen que es genial. Eso podría convertirlo en una opción especialmente interesante para el espectáculo del descanso. Si lograra reunir brevemente a los miembros de One Direction que aún siguen con nosotros, ¡pasaría a la historia!", señala.

A la editora le extraña "que JAY-Z aún no haya encabezado el espectáculo": "Creo que el hecho de que finalmente lo encabezara sería significativo y marcaría una etapa de su carrera que probablemente debería haber llegado hace años, teniendo en cuenta su trayectoria", apunta.