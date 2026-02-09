Tal y como prometían, Bad Bunny ha hecho historia en su actuación en el descanso de medio tiempo de la Super Bowl . El artista ha hecho un recorrido por temas de DeBÍ TiRAR MáS FOToS y por otros hits mientras hacía bailar a todo el Levi's Stadium de Santa Clara y a los millones de espectadores desde su casa con grandes cameos y la casita incluida en el campo de fútbol.

Bad Bunny ha hecho historia en el Levi's Stadium de Santa Clara con una actuación en la Super Bowlque ya forma parte de los grandes hitos de la cultura latinoamericana.

Después de arrasar en los Grammy y proclamarse uno de los artistas del momento, el puertorriqueño ensalza la música latina y el espíritu de toda una cultura en el evento estadounidense más visto.

Para lograr ese espectáculo que alcanzara la cima ha contado con un setlist de vértigo, colaboraciones inesperadas y mucho baile, tal y como él mismo prometía.

Un homenaje a Puerto Rico con Tití me preguntó

Los 13 minutos más esperados por muchos del partido de los New England Patriots contra los Seattle Seahawks irrumpía con la estética del disco Debí tirar más fotos en las pantallas del Levi's tadium, que ha mostrado un claro mensaje en español y con cierto sentido del humor: "Benito Antonio Benítez Ocasio presenta el espectáculo de medio tiempo del Super Tazón".

"Qué rico es ser latino, ¡hoy se bebe!", introducía un guitarrista en mitad de una gran cosecha, dando paso a un Bad Bunny vestido de blanco y con sombrero de paja cargando un balón de fútbol americano bajo el brazo.

Así, ha comenzando Tití me preguntó ante el gran aplauso de los espectadores. Totalmente vestido de blanco, el puertorriqueño paseaba ante las plantaciones rodeado de 'trabajadores' de la tierra y otras escenas patrias que han transportado a Puerto Rico a todos los presentes.

Pronto ha llegado Yo perreo sola, interpretada en la casita de su gira Debí tirar más fotos. La famosa estructura se ha alzado en mitad del campo de fútbol para acoger a grandes celebrities bailando en el espectáculo musical. Entre ellas estaban artistas como Karol G, Cardi B y actores como Pedro pascal y Jessica Alba. "Las mujeres en el mundo entero perreando sin miedo", gritaba y bailaba Bad Bunny desde el techo de la casita.

"Si estoy hoy en el Super Bowl 60 es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías creer más de ti", ha expresado al artista mientras pasaba a través de una gran orquesta sinfónica que ha entonado la introducción de su tema MÓNACO.

Sin embargo, la cámara ha acabado mostrando una boda real en lo alto, que al sellar su matrimonio ha dejado ver a la gran invitada de la noche.

Lady Gaga a ritmo de salsa

Lady Gaga irrumpía por sorpresa en el campo del Levi's Stadium para interpretar una versión en salsa nunca escuchada de Die With a Smile a pie de micro y mucho baile, rodeada de músicos con marcas, palos de lluvia, violonchelos, trompetas y grandes bailarines de salsa.

La artista se ha atrevido así a bailar salsa junto a Bad Bunny, siendo no de los momentazos de actuación.

También ha habido guiño a su gran hito en los Grammy: el artista entregaba no de sus gramófonos a un niño que estaba viendo la gala de los premiso en n televisor. "Cree siempre en ti", le pedía el artista.

Ricky Martin y LO QUE LE PASÓ A HAWAii

Las dos sillas de la portada de DeBÍ TiRAR MáS FOToS también han aparecido, y en una de ellas estaba sentado Ricky Martin, que ha sorprendido con su aparición mientras entonaba LO QUE LE PASÓ A HAWAii con mucha epicidad.

Y la escena pronto daba paso a Bad Bunny sobre un poste entonando Café CON RON, que pronto ha dejado ver a Bad Bunny también sobre una furgoneta y uno de los momentos más esperados: el artista ha cantado mientras alzaba una bandera de Puerto Rico.

Un final de orgullo latino

De nuevo con un balón de fútbol americano el artistas hizo un recorrido de todos los países que forman América, demostrando que el continente no es solo Estados unidos.

"Lo único más poderoso que el odio es el amor", ha cerrado Bad Bunny junto a grandes fuegos artificiales de los colores de la bandera de Puerto Rico. Una actuación que será recordada para siempre.