¿Por qué se separaron Los Beatles? La respuesta de Peter Jackson en 'The Beatles: Get Back' // Disney +

En 1970, una de las bandas más famosas y exitosas del mundo anunció su separación definitiva . Ahora, el último documental de Peter Jackson , The Beatles: Get Back , ahonda en los meses previos a esa ruptura entre los miembros del grupo con material inédito que explica el porqué de esta separación.

Te interesa Paul McCartney culpa a John Lennon de la separación de The Beatles

Han pasado más de 50 años desde que los Beatles anunciaron su separación definitiva, pero todavía a día de hoy sigue hablándose de los entresijos que llevaron a que una de las bandas más importantes de todos los tiempos pusiera fin a una etapa musical gloriosa.

Durante años, se ha culpado a Yoko Ono, la pareja de John Lennon, de la separación del grupo, pero lo cierto es que este mito dista mucho de la realidad. Así lo ha contado el director Peter Jackson en la recién estrenada The Beatles: Get Back, una serie documental de Disney+, de más de siete horas, que habla sobre los primeros indicios de la ruptura del grupo durante la composición de Let It Be y ahonda en los meses previos a su separación final.

El director de esta serie, premiado por El señor de los anillos, aceptó el reto de revisar las más de 60 horas de imágenes inéditas filmadas en enero de 1969 por Michael Lindsay-Hogg para el documental Let it be durante tres semanas en las que John Lennon, Paul MCartney, Ringo Starr y George Harrison estuvieron componiendo canciones para sus últimos álbumes.

Luces y sombras de Los Beatles en 'Get Back'

Este nuevo documental, además, saca a la luz una cantidad enorme de material inédito de los Beatles y ahonda en las relaciones personales de unos con otros para hablar del desgaste que el éxito ocasionó en su amistad.

De hecho, aunque la mayor parte del metraje está dirigido a la composición de las canciones y a su última actuación en directo, que se incluye completamente íntegra, lo cierto es que la cinta también incluye algunos momentos de luces y sombras que demuestran cómo era la relación entre sus miembros.

Así, el documental recoge las primeras tensiones internas que, finalmente, acabaron con la banda: desde la famosa discusión de Paul y George, hasta el abandono de Harrison, pasando por algunas conversaciones de cafetería entre los líderes de la banda, en la que se reprochan los unos a los otros las maneras en las que están llevando a cabo las cosas.

The Beatles: Eight days a week // seestrena.com

El principal motivo de la ruptura de Los Beatles

Una de las razones por las que el documental ha sido tan aclamado es porque, a su manera, el propio Peter Jackson ha querido dar una visión, gracias a las 60 horas inéditas de metraje, de lo que fueron los meses previos a la disolución definitiva de Los Beatles. A su vez, también ha dejado entrever algunos motivos de la ruptura de la banda más famosa de Liverpool.

Lejos de lo que muchos piensan, la omnipresente Yoko Ono, que aparece en gran parte del documental siempre en un segundo plano, poco tuvo que ver en la separación de Los Beatles. Según relata el filme, el principal motivo de la separación de los Beatles fue el dinero y, concretamente, el reparto de royalties que propuso Allen Klein, nuevo manager de la banda.

Además, las diferencias musicales de sus miembros y la creación de ese último "álbum blanco", conformado por muchas piezas que formaban en su esencia un disco de cuatro artistas en solitario, también tuvieron mucho que ver en la disolución de la mítica banda de Liverpool.

De hecho, conforme se acerca el último concierto, se ve perfectamente en el documental cómo las tensiones se van agravando. De hecho, en cierto momento, el propio Harrison abandona la banda: “Hoy fui a ensayar, después de la comida dejé Los Beatles”, escribió el músico, que siempre se sintió ninguneado por sus compañeros.

Sin embargo, para Peter Jackson lo más importante de este documental es ver la separación de Los Beatles más allá de la ruptura de la banda, para pasar a verlo como uno de los periodos de composición, ensayo y grabación más frenéticos que la banda tuvo. "Ahora pienso en ellos como personas, la película es tan extensa que te ayuda a saber quiénes son. Son tipos normales. No hay ego. No hay prima donna. Ellos, ya sabes, tienen desacuerdos. Tienen ambiciones diferentes. Son personas diferentes", ha reiterado el director.