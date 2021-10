Paul McCartney culpa a John Lennon de la separación de The Beatles

Te interesa Un niño emociona a la red cantando ‘Imagine’ de John Lennon

Paul McCartney ha cambiado el curso de la historia de la música con su última entrevista. El vocalista y bajista de The Beatles, quien el 10 de abril de 1970 fue señalado como responsable de la disolución de la banda británica, ha dado una entrevista a BBC Radio 4, dentro de la serie This Cultural Life, señalando a John Lennon como causante.

"Yo no instigué la separación. Ese fue nuestro Johnny", asegura Lennon en una entrevista que verá la luz el 24 de octubre.

McCartney dice ahora que él quería que el grupo continuara, aún era pronto para separarse. "Era mi banda, era mi trabajo, era mi vida, así que quería que siguiera", dice en la entrevista de la que se hace eco el diario The Guardian

Paul McCartney defiende que si Lennon no hubiese tomado esa decisión, el viaje de The Beatles hubiese sido mucho más largo. "El punto era que John estaba haciendo una nueva vida con Yoko. John siempre había querido separarse de la sociedad porque, ya sabes, lo crió su tía Mimi, que era bastante represiva, por lo que siempre buscaba liberarse ", recuerda.

Lo que se contó del final de The Beatles

Hasta esta entrevista, siempre se había dicho (y así se había escrito en la historia de la música) que McCartney había separado unilateralmente el grupo cuando respondió a la pregunta de un periodista asegurando que The Beatles ya no existían.

De izquierda a derecha: John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison . // Getty Images

Así lo asumió el público y hasta él mismo. "Fui el tipo que rompió con The Beatles y el bastardo que demandó a sus compañeros. Era tan frecuente oírlo que durante años casi me culpo a mí mismo" , dijo en una entrevista en 2020 con la Revista GQ, en la que contó que entró en una espiral de alcohol y depresión.

"Tuve que vivir con eso porque era lo que veía la gente. Todo lo que pude hacer es decir que no ”, apunta en el especial de la BBC.

Por qué Paul McCartney dijo que The Beatles no existían

"No soy la persona que instigó la división. Oh no, no, no. John entró en una habitación un día y dijo que me iba de The Beatles. ¿Eso está provocando la división, o no?", relata McCartney sobre lo que ocurrió realmente.

Según cuenta, Lennon tomó la separación "como un divorcio" y los otros miembros (Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison) se quedaron "para recoger los pedazos".

¿Por qué entonces hemos creído siempre que Paul McCartney era el responsable?

La confusión vino por una decisión del gerente del grupo. Allen Klein les dijo que guardaran silencio mientras cerraba algunos acuerdos comerciales. "Durante unos meses tuvimos que fingir. Era raro porque todos sabíamos que era el final de The Beatles, pero no podíamos separarnos", recuerda.

La situación se hizo incómoda y, "harto de esconderlo", McCartney soltó un día la bomba.

La pelea con sus excompañeros fue por otro motivo. “Tuve que pelear [para proteger el legado de The Beatles] y la única forma en que podía pelear era demandar a los otros Beatles, porque iban con Klein. Y me lo agradecieron años después. Pero yo no instigué la división. Ese fue nuestro Johnny que vino un un día diciendo 'Me voy del grupo".