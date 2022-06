¿Qué siete idiomas habla Shakira?

La cantante colombiana Shakira no solo es una de las artistas más exitosas y reconocidas en nuestro país, también es una mujer con una enorme inteligencia y capacidad para estudiar, sobre todo para los idiomas.

Y es que la de Barranquilla habla hasta siete idiomas y no podemos estar sorprendidos. El español es su idioma natal como latina, y su segunda lengua siempre ha sido el inglés. Hasta aquí todo bien y común. Pero ¿cuáles son los otros cinco?

La cantante habla francés, italiano, portugués y catalán. Este último se debe a todos los años que la artista ha estado afincada en Barcelona desde los inicios de su relación con su expareja Gerard Piqué, jugador culé y catalán.

Pero falta el más especial de todos: para su último videoclip Don’t You Worry, junto a The Black Eyed Peas y David Guetta, Shakira aparece hablando en lengua de signos, demostrando que no solo es una gran estrella y una mujer muy inteligente, sino también una gran persona que busca la inclusión a través de la música.