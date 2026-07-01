Quién actúa hoy miércoles en el MADO 2026: artistas, horarios y programación del Madrid Orgullo

Después de celebrar el Día Internacional del Orgullo el pasado 28 de junio, este miércoles comienza oficialmente el MADO 2026 con una programación marcada por el pregón y los conciertos en la Plaza del Rey de Madrid.

Pregón en la Plaza de Pedro Zerolo

Aparte de los primeros conciertos, este primer día del MADO 2026 está marcado por la celebración del pregón en la Plaza de Pedro Zerolo, el cual se celebrará desde las 20:00 hasta las 23:00.

El discurso principal, titulado Un Pregón de Cine LGTBIQ+, lo presenta la actriz Cayetana Guillén Cuervo con la participación de varios cineastas y artistas del colectivo: Afioco Gnecco, Zack Gómez, Fernando Guallar, Patricia Ortega, Ian de la Rosa, Silver Chicón, Herminia Loh y Fernando González Molina.

Durante esta jornada también habrá cierto protagonismo de la música, pues Jota Carajota y Estrella Extravaganza presentarán el Himno Oficial del MADO 2026, titulado Eres demócrata y no lo sabes.

Escenario Plaza de las Reinas (Plaza del Rey)

Los conciertos del MADO 2026 comienzan este miércoles en la Plaza del Rey, en el denominado Escenario Plaza de las Reinas. Allí actúan varias artistas: la cantautora Silvina Magari, la madrileña Mercedes Ferrer, la brasileña Klimax, la bailarina desde los 2 años Cora Aldara y las extriunfitas María Cruz y Violeta. Por su parte, Dj Adame es la encargada de cerrar esta primera jornada musical hasta las 23:00.