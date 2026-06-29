Zack Gómez adelanta que hablará de la presencia de hombres trans en el cine en su pregón del Orgullo de Madrid

La entrevista de María León y Zack Gómez en Cuerpos especiales ha empezado con vacile. La actriz ha llegado tarde este lunes al estudio de Europa FM y su compañero se decidió aliar con Eva Soriano y Nacho García para gastarle una broma.

Empezaron pero cortaron rápido porque Eva, que conoce bien a la actriz, echó el freno. "Antes de que diga nada, le voy a decir que estamos en directo", ha dicho la presentadora ante el miedo a que dijese una barbaridad y ya dar paso a la promoción de 9 Lunas, la película que protagonizan los dos actores y que llega a los cines el viernes 3 de julio.

Cuenta la historia de un hombre trans (Zack) que se queda embarazado de forma inesperada. "Es un guiso ácido pero dulce", la ha descrito María León. "Las llaman feel-good movie", ha señalado Zack. "Tiene una mirada muy esperanzadora, es una peli tierna pero divertida".

"Jorge Sanz que hace un personaje increíble, cómico y muy divertido"

Cero dramas en esta producción apta para todos los públicos. "Sobre todo es una comedia, yo recuerdo muchas risas, rodándola y viéndola", ha añadido María León, quien da vida a Violeta en 9 Lunas. "Es la hermana de Zack, lo acompaña en el viaje que es muy fuerte", ha añadido.

Zack Gómez y María León son los protagonistas de la película, que cuenta con Jorge Sanz en su reparto. "Está increíble", ha apuntado la actriz sobre su compañero. " Yo estoy completamente enamorada de Jorge Sanz que hace un personaje increíble, cómico y muy divertido", ha dicho sobre uno de los alicientes de la película en el que la familia es protagonista. "Discuten pero se quieren, se besan pero se muerden. Son familia normal".

9 Lunas cuenta una historia emocionante que ha sido un antes y un después para Zack Gómez. "Ha sido un viaje guapo. Como actor te pasas mucho tiempo deseando que te llegue una propuesta así, un personaje tan goloso, con un conflicto muy potente", ha dicho sobre su segundo personaje con María León al lado.

"Ha sido una suerte que seas tú el protagonista porque mantener todo el viaje, todo el tiempo, es difícil porque puede llegar a llevártelo a un extremo pero lo mantiene muy bien todo el rato", ha añadido la actriz. "Lo mantiene muy bien, y eso hace que todos los personajes crezcamos. Sin él, el resto no tenemos sentido".

Grabar 9 Lunas fue muy divertido y agotador, sobre todo para Zack Gómez que perdió tres kilos. "Tuve un entrenador y me puse muy fuerte", ha dicho el actor que ahora quiere un tercer proyecto con María León. Fueron amigos en la serie Heridas de Antena 3, son familia en 9 Reinas y ¿ahora por qué no amantes? "Yo estoy en un momento también muy bueno y hay que quitarse la camiseta", ha bromado su compañera.

Pregonero del Orgullo y la serie con Paco Tous

Más allá de su buen momento físico, los dos actores viven también un gran momento profesional.

Zack Gómez, que debuta como protagonista en una película, se convierte este miércoles 1 de julio en uno de los pregoneros del Orgullo de Madrid. "Tengo muchas ideas", ha dicho sobre lo que podremos escuchar en la plaza de Pedro Zerolo. "Nos han dado unas guías pero hay cosas que yo quiero mencionar este año, que es la presencia de los hombres trans en el cine que es algo nunca visto y hay tres proyectos liderados por hombres trans. Es una maravilla y creo que es algo que merece una mención", ha dicho para luego contar que es pregonero pero no tiene carroza en la que desafilar el sábado 4 de julio.

"Hay tres proyectos de cine liderados por hombres trans y es increíble. Es algo que se merece una mención"

Tampoco María, que ha aprovechado su visita al programa para hablar de su nuevo proyecto junto a Paco Tous y Blanca Portillo. "Espero que no me echen por haber cambiado de color", ha bromado sobre el moreno que irradia. "No es que tome el sol, es que está ahí", ha añadido la actriz a la que el equipo de maquillaje ayuda antes de ponerse delante de las cámaras. "Son un profesionales maravillosos para hacer que estamos igual que antes".

La serie cuenta el caso de Marta del Castillo, o lo que se sabe, y la confirma como actriz policía. "Se ve que lo cuento bien", ha dicho la actriz que hizo este personaje en El caso Asunta, una reflexión que ha llevado a Zack a una última confesión. "Me gustaría hacer de policía o asesino. Me apetece algo de acción, un thriller".