Del 1-5 de julio

Guía completa MADO 2026: a qué hora es el pregón, quiénes son los pregoneros y los conciertos

El MADO Madrid Orgullo 2026 arranca este miércoles con el pregón de La Plexy y decenas de conciertos distribuidos por distintos puntos de la capital.

Quién actúa hoy miércoles en el MADO 2026: artistas, horarios y programación del Madrid Orgullo

Madrid celebra el Orgullo con conciertos, reivindicación y las Campanadas de la Diversidad

Tokischa
Guía completa MADO 2026: a qué hora es el pregón, quiénes son los pregoneros y los conciertos | GETTY

Europa FM

Madrid 01/07/2026 15:20

Madrid volverá a ser el centro de la diversidad en Europa con el MADO 2026, una celebración que vuelve a la defensa de los derechos LGTBIQ+ con una programación que reunirá a de miles de personas por las calles de la capital y con la que los colores del arcoíris volverán a inundar el centro de Madrid. La capital acogerá diez días de conciertos, actividades culturales y actos reivindicativos distribuidos entre Plaza de España, Puerta del Sol, Pedro Zerolo, Plaza de las Reinas y el barrio de Chueca.

En las fiestas del Orgullo 2026 en Madrid, que se llevarán a cabo entre el miércoles 1 de julio y el domingo 5 de julio, más de 100 artistas participarán en el programa oficial de la celebración.

Guía MADO 2026

Miércoles 1 julio 2026: Pregón del Orgullo

El miércoles se celebrará el tradicional pregón oficial del MADO Madrid Orgullo en la Plaza de Pedro Zerolo, encabezado por La Plexy a las 20:00 horas y el pregón "de cine LGTBI+", conducido por la estará guiado por la actriz y periodista Cayetana Guillén Cuervo, siendo Kany García la encargada de entonar el pregón del Orgullo Latino.

En la Plaza de las Reinas (Plaza del Rey), se llevarán a cabo los conciertos a partir de las 20:00:

  • 20:00 Silvina Magari
  • 20:10 Mercedes Ferrer
  • 20:30 Klimax
  • 20:50 Cora Aldara
  • 21:10 María Cruz
  • 21:30 Violeta
  • 22:20 Dj Adame
  • 23:00 Cierre

Jueves 2 julio 2026

Plaza de Pedro Zerolo

  • 20:00 Tombolón Maricón
  • 21:00 Forajidos con Esencia
  • 22:00 Orgullosxs y Cocentadxs
  • 23:00 Cierre

Plaza de las Reinas

  • 20:00 Silvina Magari
  • 20:10 Carmen Lillo
  • 20:40 Laura Muñoz
  • 21:10 María Parrado
  • 21:40 CRIS LORA
  • 22:10 DJ Milla
  • 23:00 Cierre

Puerta del Sol - Confessions II The Rave!

  • 20:00 Madonna’s Official Exclusive Album Release Party
  • 23:00 Cierre

Plaza de España - Pridevisión - Presentado por Nacha la Macha

  • 20:00 Ballet del Orgullo
  • 20:05 Presentación
  • 20:15 Dakles
  • 20:30 Daniela Blasco
  • 20:45 Max Navarro
  • 21:00 Cecilia Zango
  • 21:15 Monzo
  • 21:30 Nacha la Macha
  • 21:45 Kitai
  • 22:00 K!ngdom
  • 22:15 Kuve
  • 22:30 Lucía Pérez
  • 22:45 Cris Lora
  • 23:00 Fiesta Marta Cariño
  • 24:00 Cierre

Viernes 3 julio 2026

Plaza de Pedro Zerolo

  • 20:00 Fiesta LL Show Bar
  • 21:00 Belover Party
  • 22:00 FieStar Pride 2026
  • 23:00 Revoluciona Tus Sentidos
  • 00:00 Cierre

Plaza de las Reinas

  • 20:00 Silvina Magari
  • 20:10 Musgö
  • 20:40 Sombra Alor
  • 21:10 Las Jipas
  • 21:40 Blanca Paloma
  • 22:10 Pamela Rodríguez
  • 22:40 Melani Santiler
  • 23:00 Fiesta Fulanita de Tal (Bailaferias Dj Set)
  • 00:00 Cierre

Puerta del Sol - Proud Bling!

  • 20:00 Samantha Ballentines
  • 20:10 Kercho
  • 20:25 Aimarz
  • 20:40 DeArco
  • 20:55 Bea Pelea
  • 21:15 Ouineta
  • 21:35 Albany
  • 21:55 Naiara
  • 22:15 Bella Kanela
  • 22:30 Cascales
  • 23:00 Sora Éke

ChaChá Sound System

  • 23:30 Sandra Vandall vs Carlota
  • 00:00 Rizos
  • 00:15 Daiky
  • 00:45 Color
  • 01:00 iza tkm
  • 01:15 Kristina
  • 01:30 Secret Guest
  • 01:45 Alex Chapman + Zoe Gitter
  • 02:00 Chacha Sound System
  • 02:30 Cierre

Plaza de España - Madrid Pride Experience (Presentado por Roser)

  • 20:00 Roi Porto
  • 20:20 Loic & Mario
  • 20:50 Nacho Nacif
  • 21:10 Kler
  • 21:30 Roser
  • 22:00 XIX Gala Mr Gay España Presentado por Luján Argüelles y Omar Suárez
  • Mirela
  • Izan Llunas
  • Asha
  • Rebeca
  • 23:50 Campanadas de la Diversidad
  • Natalia
  • María Pelae
  • Premio Especial Mr. Gay España
  • Actuación Sorpresa
  • Vicco
  • Soraya
  • 01:15 Lucía De la Puerta
  • 01:30 Dj Suri
  • 02:30 Cierre

Sábado 4 julio 2026

Plaza de Pedro Zerolo

  • 20:00 La Noche del Orgullo
  • 21:00 Maravillas de Maravillas
  • 22:00 Full Republik Energy
  • 23:00 Delirio Millenial Night
  • 00:00 Cierre

Plaza de Las Reinas

  • 20:00 Silvina Magari
  • 20:10 Marina Galán
  • 20:30 Raquel Martínez
  • 20:45 Mery Myles
  • 21:00 TERE!
  • 21:30 Ana Farelo
  • 22:00 Korashe
  • 22:30 Nuria Fergó
  • 22:45 Mariana Ochoa y Zeus Montiel
  • 23:00 Dj Du Jour
  • 00:00 Cierre

Puerta del Sol

  • 20:00 Alex de La Croix
  • 20:05 Ari Moore Dj Set
  • 20:50 La Cruz
  • 21:30 Nina GGG b2b Tom Chiesa
  • 22:10 Hexboyfriend
  • 23:00 Lesbianette
  • 23:50 ØTTA
  • 00:55 Tokischa
  • 01:25 Dj Set SITA
  • 02:30 Cierre

Plaza de España - Orgullo Latino

  • 20:00 DJ
  • 20:50 Ballet del Orgullo
  • 20:55 Presentación
  • 21:00 Tiago Raul
  • 21:15 LaTorre
  • 21:30 Naíza
  • 21:45 Edith Salazar
  • 22:10 Yadam
  • 22:15 Fey
  • 22:30 Monsieur Periné
  • 22:50 Diana Hoyos · Flashback Show Europa
  • 23:10 Mon Laferte
  • 23:30 Lali
  • 00:15 Loles León (junto a Fran del Pino y Yeyo Bayeyo con su tema Qué Ganas Tengo)
  • 00:35 Fiesta Forajido
  • 01:35 Balibrea Music Dj
  • 02:30 Cierre

Domingo 5 julio 2026

Plaza de Las Reinas

  • 19:00 Premios Fulanita de Tal
  • 19:45 Silvina Magari
  • 20:10 Alba Morena
  • 20:40 Melani
  • 21:10 Lara Taylor
  • 21:40 Siria Malo
  • 21:50 Lucia De la Puerta
  • 22:30 Ptazeta
  • 23:00 Cierre

Plaza de España

  • 20:00 Berkana
  • 20:20 Dany Mixtika
  • 20:40 Adelyne
  • Desfile de la Diversidad
  • 21:00 Ballet del orgullo
  • 21:05 Alex de La Croix
  • 21:15 Desfile DMOCRACIA
  • 21:20 Actuación por confirmar
  • 21:30 Desfile "Hombres con Falda" (con la música de Arilocksound)
  • 21:45 Samuel Mariño
  • 22:00 Desfile Queer
  • 21:10 MEEK
  • 21:30 Desfile Maison Mesa
  • 22:40 Pasión Vega
  • 22:50 Desfile Bruno Langarica

Clausura MADO’26

  • 23:00 Estrella and The Dolls
  • 23:15 Jota Carajota
  • 23:30 BEFEST 26 "Sé Quién Eres"
  • 23:50 Despedida
  • 00:00 Cierre