Guía completa MADO 2026: a qué hora es el pregón, quiénes son los pregoneros y los conciertos
El MADO Madrid Orgullo 2026 arranca este miércoles con el pregón de La Plexy y decenas de conciertos distribuidos por distintos puntos de la capital.
Quién actúa hoy miércoles en el MADO 2026: artistas, horarios y programación del Madrid Orgullo
Madrid celebra el Orgullo con conciertos, reivindicación y las Campanadas de la Diversidad
Madrid volverá a ser el centro de la diversidad en Europa con el MADO 2026, una celebración que vuelve a la defensa de los derechos LGTBIQ+ con una programación que reunirá a de miles de personas por las calles de la capital y con la que los colores del arcoíris volverán a inundar el centro de Madrid. La capital acogerá diez días de conciertos, actividades culturales y actos reivindicativos distribuidos entre Plaza de España, Puerta del Sol, Pedro Zerolo, Plaza de las Reinas y el barrio de Chueca.
En las fiestas del Orgullo 2026 en Madrid, que se llevarán a cabo entre el miércoles 1 de julio y el domingo 5 de julio, más de 100 artistas participarán en el programa oficial de la celebración.
Guía MADO 2026
Miércoles 1 julio 2026: Pregón del Orgullo
El miércoles se celebrará el tradicional pregón oficial del MADO Madrid Orgullo en la Plaza de Pedro Zerolo, encabezado por La Plexy a las 20:00 horas y el pregón "de cine LGTBI+", conducido por la estará guiado por la actriz y periodista Cayetana Guillén Cuervo, siendo Kany García la encargada de entonar el pregón del Orgullo Latino.
En la Plaza de las Reinas (Plaza del Rey), se llevarán a cabo los conciertos a partir de las 20:00:
- 20:00 Silvina Magari
- 20:10 Mercedes Ferrer
- 20:30 Klimax
- 20:50 Cora Aldara
- 21:10 María Cruz
- 21:30 Violeta
- 22:20 Dj Adame
- 23:00 Cierre
Jueves 2 julio 2026
Plaza de Pedro Zerolo
- 20:00 Tombolón Maricón
- 21:00 Forajidos con Esencia
- 22:00 Orgullosxs y Cocentadxs
- 23:00 Cierre
Plaza de las Reinas
- 20:00 Silvina Magari
- 20:10 Carmen Lillo
- 20:40 Laura Muñoz
- 21:10 María Parrado
- 21:40 CRIS LORA
- 22:10 DJ Milla
- 23:00 Cierre
Puerta del Sol - Confessions II The Rave!
- 20:00 Madonna’s Official Exclusive Album Release Party
- 23:00 Cierre
Plaza de España - Pridevisión - Presentado por Nacha la Macha
- 20:00 Ballet del Orgullo
- 20:05 Presentación
- 20:15 Dakles
- 20:30 Daniela Blasco
- 20:45 Max Navarro
- 21:00 Cecilia Zango
- 21:15 Monzo
- 21:30 Nacha la Macha
- 21:45 Kitai
- 22:00 K!ngdom
- 22:15 Kuve
- 22:30 Lucía Pérez
- 22:45 Cris Lora
- 23:00 Fiesta Marta Cariño
- 24:00 Cierre
Viernes 3 julio 2026
Plaza de Pedro Zerolo
- 20:00 Fiesta LL Show Bar
- 21:00 Belover Party
- 22:00 FieStar Pride 2026
- 23:00 Revoluciona Tus Sentidos
- 00:00 Cierre
Plaza de las Reinas
- 20:00 Silvina Magari
- 20:10 Musgö
- 20:40 Sombra Alor
- 21:10 Las Jipas
- 21:40 Blanca Paloma
- 22:10 Pamela Rodríguez
- 22:40 Melani Santiler
- 23:00 Fiesta Fulanita de Tal (Bailaferias Dj Set)
- 00:00 Cierre
Puerta del Sol - Proud Bling!
- 20:00 Samantha Ballentines
- 20:10 Kercho
- 20:25 Aimarz
- 20:40 DeArco
- 20:55 Bea Pelea
- 21:15 Ouineta
- 21:35 Albany
- 21:55 Naiara
- 22:15 Bella Kanela
- 22:30 Cascales
- 23:00 Sora Éke
ChaChá Sound System
- 23:30 Sandra Vandall vs Carlota
- 00:00 Rizos
- 00:15 Daiky
- 00:45 Color
- 01:00 iza tkm
- 01:15 Kristina
- 01:30 Secret Guest
- 01:45 Alex Chapman + Zoe Gitter
- 02:00 Chacha Sound System
- 02:30 Cierre
Plaza de España - Madrid Pride Experience (Presentado por Roser)
- 20:00 Roi Porto
- 20:20 Loic & Mario
- 20:50 Nacho Nacif
- 21:10 Kler
- 21:30 Roser
- 22:00 XIX Gala Mr Gay España Presentado por Luján Argüelles y Omar Suárez
- Mirela
- Izan Llunas
- Asha
- Rebeca
- 23:50 Campanadas de la Diversidad
- Natalia
- María Pelae
- Premio Especial Mr. Gay España
- Actuación Sorpresa
- Vicco
- Soraya
- 01:15 Lucía De la Puerta
- 01:30 Dj Suri
- 02:30 Cierre
Sábado 4 julio 2026
Plaza de Pedro Zerolo
- 20:00 La Noche del Orgullo
- 21:00 Maravillas de Maravillas
- 22:00 Full Republik Energy
- 23:00 Delirio Millenial Night
- 00:00 Cierre
Plaza de Las Reinas
- 20:00 Silvina Magari
- 20:10 Marina Galán
- 20:30 Raquel Martínez
- 20:45 Mery Myles
- 21:00 TERE!
- 21:30 Ana Farelo
- 22:00 Korashe
- 22:30 Nuria Fergó
- 22:45 Mariana Ochoa y Zeus Montiel
- 23:00 Dj Du Jour
- 00:00 Cierre
Puerta del Sol
- 20:00 Alex de La Croix
- 20:05 Ari Moore Dj Set
- 20:50 La Cruz
- 21:30 Nina GGG b2b Tom Chiesa
- 22:10 Hexboyfriend
- 23:00 Lesbianette
- 23:50 ØTTA
- 00:55 Tokischa
- 01:25 Dj Set SITA
- 02:30 Cierre
Plaza de España - Orgullo Latino
- 20:00 DJ
- 20:50 Ballet del Orgullo
- 20:55 Presentación
- 21:00 Tiago Raul
- 21:15 LaTorre
- 21:30 Naíza
- 21:45 Edith Salazar
- 22:10 Yadam
- 22:15 Fey
- 22:30 Monsieur Periné
- 22:50 Diana Hoyos · Flashback Show Europa
- 23:10 Mon Laferte
- 23:30 Lali
- 00:15 Loles León (junto a Fran del Pino y Yeyo Bayeyo con su tema Qué Ganas Tengo)
- 00:35 Fiesta Forajido
- 01:35 Balibrea Music Dj
- 02:30 Cierre
Domingo 5 julio 2026
Plaza de Las Reinas
- 19:00 Premios Fulanita de Tal
- 19:45 Silvina Magari
- 20:10 Alba Morena
- 20:40 Melani
- 21:10 Lara Taylor
- 21:40 Siria Malo
- 21:50 Lucia De la Puerta
- 22:30 Ptazeta
- 23:00 Cierre
Plaza de España
- 20:00 Berkana
- 20:20 Dany Mixtika
- 20:40 Adelyne
- Desfile de la Diversidad
- 21:00 Ballet del orgullo
- 21:05 Alex de La Croix
- 21:15 Desfile DMOCRACIA
- 21:20 Actuación por confirmar
- 21:30 Desfile "Hombres con Falda" (con la música de Arilocksound)
- 21:45 Samuel Mariño
- 22:00 Desfile Queer
- 21:10 MEEK
- 21:30 Desfile Maison Mesa
- 22:40 Pasión Vega
- 22:50 Desfile Bruno Langarica
Clausura MADO’26
- 23:00 Estrella and The Dolls
- 23:15 Jota Carajota
- 23:30 BEFEST 26 "Sé Quién Eres"
- 23:50 Despedida
- 00:00 Cierre