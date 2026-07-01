Guía completa MADO 2026: a qué hora es el pregón, quiénes son los pregoneros y los conciertos | GETTY

Madrid volverá a ser el centro de la diversidad en Europa con el MADO 2026, una celebración que vuelve a la defensa de los derechos LGTBIQ+ con una programación que reunirá a de miles de personas por las calles de la capital y con la que los colores del arcoíris volverán a inundar el centro de Madrid. La capital acogerá diez días de conciertos, actividades culturales y actos reivindicativos distribuidos entre Plaza de España, Puerta del Sol, Pedro Zerolo, Plaza de las Reinas y el barrio de Chueca.

En las fiestas del Orgullo 2026 en Madrid, que se llevarán a cabo entre el miércoles 1 de julio y el domingo 5 de julio, más de 100 artistas participarán en el programa oficial de la celebración.

Guía MADO 2026

Miércoles 1 julio 2026: Pregón del Orgullo

El miércoles se celebrará el tradicional pregón oficial del MADO Madrid Orgullo en la Plaza de Pedro Zerolo, encabezado por La Plexy a las 20:00 horas y el pregón "de cine LGTBI+", conducido por la estará guiado por la actriz y periodista Cayetana Guillén Cuervo, siendo Kany García la encargada de entonar el pregón del Orgullo Latino.

En la Plaza de las Reinas (Plaza del Rey), se llevarán a cabo los conciertos a partir de las 20:00:

20:00 Silvina Magari

20:10 Mercedes Ferrer

20:30 Klimax

20:50 Cora Aldara

21:10 María Cruz

21:30 Violeta

22:20 Dj Adame

23:00 Cierre

Jueves 2 julio 2026

Plaza de Pedro Zerolo

20:00 Tombolón Maricón

21:00 Forajidos con Esencia

22:00 Orgullosxs y Cocentadxs

23:00 Cierre

Plaza de las Reinas

20:00 Silvina Magari

20:10 Carmen Lillo

20:40 Laura Muñoz

21:10 María Parrado

21:40 CRIS LORA

22:10 DJ Milla

23:00 Cierre

Puerta del Sol - Confessions II The Rave!

20:00 Madonna’s Official Exclusive Album Release Party

23:00 Cierre

Plaza de España - Pridevisión - Presentado por Nacha la Macha

20:00 Ballet del Orgullo

20:05 Presentación

20:15 Dakles

20:30 Daniela Blasco

20:45 Max Navarro

21:00 Cecilia Zango

21:15 Monzo

21:30 Nacha la Macha

21:45 Kitai

22:00 K!ngdom

22:15 Kuve

22:30 Lucía Pérez

22:45 Cris Lora

23:00 Fiesta Marta Cariño

24:00 Cierre

Viernes 3 julio 2026

Plaza de Pedro Zerolo

20:00 Fiesta LL Show Bar

21:00 Belover Party

22:00 FieStar Pride 2026

23:00 Revoluciona Tus Sentidos

00:00 Cierre

Plaza de las Reinas

20:00 Silvina Magari

20:10 Musgö

20:40 Sombra Alor

21:10 Las Jipas

21:40 Blanca Paloma

22:10 Pamela Rodríguez

22:40 Melani Santiler

23:00 Fiesta Fulanita de Tal (Bailaferias Dj Set)

00:00 Cierre

Puerta del Sol - Proud Bling!

20:00 Samantha Ballentines

20:10 Kercho

20:25 Aimarz

20:40 DeArco

20:55 Bea Pelea

21:15 Ouineta

21:35 Albany

21:55 Naiara

22:15 Bella Kanela

22:30 Cascales

23:00 Sora Éke

ChaChá Sound System

23:30 Sandra Vandall vs Carlota

00:00 Rizos

00:15 Daiky

00:45 Color

01:00 iza tkm

01:15 Kristina

01:30 Secret Guest

01:45 Alex Chapman + Zoe Gitter

02:00 Chacha Sound System

02:30 Cierre

Plaza de España - Madrid Pride Experience (Presentado por Roser)

20:00 Roi Porto

20:20 Loic & Mario

20:50 Nacho Nacif

21:10 Kler

21:30 Roser

22:00 XIX Gala Mr Gay España Presentado por Luján Argüelles y Omar Suárez

Mirela

Izan Llunas

Asha

Rebeca

23:50 Campanadas de la Diversidad

Natalia

María Pelae

Premio Especial Mr. Gay España

Actuación Sorpresa

Vicco

Soraya

01:15 Lucía De la Puerta

01:30 Dj Suri

02:30 Cierre

Sábado 4 julio 2026

Plaza de Pedro Zerolo

20:00 La Noche del Orgullo

21:00 Maravillas de Maravillas

22:00 Full Republik Energy

23:00 Delirio Millenial Night

00:00 Cierre

Plaza de Las Reinas

20:00 Silvina Magari

20:10 Marina Galán

20:30 Raquel Martínez

20:45 Mery Myles

21:00 TERE!

21:30 Ana Farelo

22:00 Korashe

22:30 Nuria Fergó

22:45 Mariana Ochoa y Zeus Montiel

23:00 Dj Du Jour

00:00 Cierre

Puerta del Sol

20:00 Alex de La Croix

20:05 Ari Moore Dj Set

20:50 La Cruz

21:30 Nina GGG b2b Tom Chiesa

22:10 Hexboyfriend

23:00 Lesbianette

23:50 ØTTA

00:55 Tokischa

01:25 Dj Set SITA

02:30 Cierre

Plaza de España - Orgullo Latino

20:00 DJ

20:50 Ballet del Orgullo

20:55 Presentación

21:00 Tiago Raul

21:15 LaTorre

21:30 Naíza

21:45 Edith Salazar

22:10 Yadam

22:15 Fey

22:30 Monsieur Periné

22:50 Diana Hoyos · Flashback Show Europa

23:10 Mon Laferte

23:30 Lali

00:15 Loles León (junto a Fran del Pino y Yeyo Bayeyo con su tema Qué Ganas Tengo )

) 00:35 Fiesta Forajido

01:35 Balibrea Music Dj

02:30 Cierre

Domingo 5 julio 2026

Plaza de Las Reinas

19:00 Premios Fulanita de Tal

19:45 Silvina Magari

20:10 Alba Morena

20:40 Melani

21:10 Lara Taylor

21:40 Siria Malo

21:50 Lucia De la Puerta

22:30 Ptazeta

23:00 Cierre

Plaza de España

20:00 Berkana

20:20 Dany Mixtika

20:40 Adelyne

Desfile de la Diversidad

21:00 Ballet del orgullo

21:05 Alex de La Croix

21:15 Desfile DMOCRACIA

21:20 Actuación por confirmar

21:30 Desfile "Hombres con Falda" (con la música de Arilocksound)

21:45 Samuel Mariño

22:00 Desfile Queer

21:10 MEEK

21:30 Desfile Maison Mesa

22:40 Pasión Vega

22:50 Desfile Bruno Langarica

Clausura MADO’26