¿Quién es Lia Kali, la cantante de 26 años que estuvo ingresada en un psiquiátrico?

Tiene solo 26 años y es una de las promesas musicales del país. Julia Isern, conocida artísticamente como Lia Kali, es un referente del rap y la música urbana, especialmente desde 2022 tras el lanzamiento de su disco Contra todo pronóstico.

La joven nacida en Barcelona estuvo desde joven muy influenciada por su familia, ya que su padre era batería y su madre escribía, por lo que "la creatividad siempre estuvo presente en su vida", dijo a Mondo Sonoro. "He tenido épocas oscuras, altibajos, y hacer música lo siento como una forma de devolver lo que me dieron otros artistas", reveló.

Tributo a Amy Winehouse y su paso por 'La Voz'

Tras varias jam session, es decir, grupos de músicos que se reúnen para improvisar de forma informal, Lia Kali se unió en 2018 a The Amy's soul, un grupo tributo a Amy Winehouse. Durante cuatro años, ella fue la encargada de meterse en la garganta de la artista británica e interpretar clásicos suyos como Valerie o Back to black.

En 2019, pudimos verla en La Voz, donde se subió al escenario cantando Roxanne de Police y dejó a los coaches con la boca abierta por su chorro vocal. Se sumó al equipo de Antonio Orozco y consiguió llegar al Asalto Final, pero no se llevó la victoria.

Pocos años después, la concursante es una estrella.

Sus primeros éxitos en solitario

Lia Kali se cansó de homenajear a otros artistas y en 2022 arranca su experiencia como cantante y compositora aprovechando la pausa que supuso para todos la pandemia de coronavirus. Sus primeros singles, Parásitos y Puñales, la pusieron en el foco mediático y a los pocos meses veía la luz su primer y único disco Contra todo pronóstico.

El álbum cuenta con algunas canciones que superan el millón de reproducciones en varias plataformas de streaming, como Volvernos a amar, Me hace malo el tema que da nombre al disco.

Su ingreso en un psiquiátrico

Como contó a Mondo Sorono, reveló los terribles episodios que habían inspirado el título del álbum. Depresiones, abusos, drogas... la catalana se abrió del todo con sus fans: "Estas malas experiencias también forman parte de nosotros y nos construyen".

"Ver que alguien ha salido de lo mismo que le pasa a uno, puede ayudarte a encontrar el camino correcto", defendió la cantante.

La primera canción, Introducción, relata todas estas vivencias que experimentó tras ser ingresada en su psiquiátrico con 14 años: "Me tuvieron allí varios días encerrada. Era un sitio con barrotes, cámaras, parecía una cárcel. Me drogaban, mis padres no sabían nada de mí, y no me dejaban salir porque no encontraban que me pasaba".

"Con dieciséis, pensé en la muerte más veces de las planeadas. Los juicios y la mala fama te dejan mal parada. La música, la única que nunca a mí me fallaba. Ahora, entiendo que en casa tenía oro y que la depresión no te deja ver", dijo en otra entrevista.

EL reciente éxito de Lia Kali

Su estilo musical se basa en lo urbano y el rap, aunque lo cierto es que bebe de otros sonidos más variados como el soul, el flamenco, el jazz o la música negra. "Todas las divas de la música negra de hace unas décadas me encantan. Las escucho y despiertan algo en mí indescriptible", aclaró.

Lia Kali ha colaborado con algunas estrellas tan conocidas como Rels B.