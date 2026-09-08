Quién es Riza Godoy, la joven cantante con la que Pablo Alborán ha colaborado en 'Deditos cruzados' | GETTY

La joven cantante Riza Godoy se ha convertido en el nuevo talento musical a descubrir tras su colaboración con Pablo Alborán en el single Deditos cruzados y no es de extrañar, ya que en esta canción hace alarde de habilidades vocales, mostrando su capacidad para navegar al son que marca el malagueño.

Con apenas 28 años, la artista originaria de Hollywood (Florida) ha destacado por moverse con naturalidad en géneros como el pop, el R&B, el soul o incluso el hip-hop, a los que aporta la calidez lírica de haberse inspirado en sus propias experiencias para componer sus canciones. Aunque, como muchos cantantes de este siglo, Riza decidió comenzar a mostrar sus habilidades tomando prestadas otras canciones publicando vídeos de covers en You Tube, como su conocida versión de To Build a Home de The Cinematic Orchestra.

Un anticipo para sus seguidores que tuvieron que esperar hasta 2020 para disfrutar de la primera canción original de la artista, Lava Lamp, antes de que dejase el clima tropical de su Florida natal para, tras su paso por Nueva York, trasladarse a miami donde ingresó en la prestigiosa institución Art House Academy y Abbey Road Institute.

Así llegó Miracle (2023), el primer EP de Riza Godoy, en el que mostró se desenvolvía a micrófono en inglés y en español, y los comienzos de sus colaboraciones con el veterano productor Julio Reyes Copello, participando en proyectos como AmplificARTE, una iniciativa en la música se convierte en el vehículo de los jóvenes para trasladar sus sentimientos.

Dado el impulso que experimentó su carrera musical, el nombre de riza comenzó a aparecer junto al de otros artistas consagrados como el mexicano Humbe, a quien teloneó durante uno de sus conciertos y con quien ha lanzado dos colaboraciones: ella brilla y 17.

Su colaboración con Pablo Alborán

Para hablar de Deditos cruzados es necesario remontarse a octubre de 2025, cuando Pablo Alborán y Riza coincidieron en el contexto de la Billboard Latin Music Week en Miami. Allí, ambos crearon una de las escenas más virales del evento junto al mencionado productor Julio Reyes Copello en Making a Hit Live.

La dinámica de la experiencia consistía en conseguir crear un éxito improvisado en directo y rápidamente se palpó la sinergia artística que fluía entre los tres, con un Alborán que llevaba la batuta de la composición al tiempo que sus compañeros conseguían armonizar cada una de las ideas del español.

Mestizaje por bandera

Como se puede escuchar en la composición, en la que el orientalismo parece fluir a lo largo de la melodía, los orígenes de ambos artistas también cuentan con una buena dosis de mestizaje al ser Riza Godoy de ascendencia cubano-filipina, mientras que Pablo Alborán cuenta con una madre francesa y un padre español.