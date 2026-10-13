Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Ramón Freixa, Marta Hazas, Javier Veiga y Lucía Guerrero

Llegan a Pasapalabra personalidades del mundo de la actuación y la gastronomía, quienes acompañarán a los concursantes a lo largo de tres programas. ¡Te contamos quiénes son!

Octubre avanza, y con este paso del tiempo llegan cambios en Pasapalabra…. ¡el de los invitados!

Esta vez son personalidades de la gastronomía y la actuación quienes se sientan con los concursantes para superar cada una de las pruebas del concurso dirigido por Roberto Leal. ¡Te contamos quiénes son!

Ramón Freixa

Este prestigioso chef es reconocido por su cocina creativa, que combina la tradición catalana con técnicas innovadoras. Formado en la Escuela de Hostelería de Sant Pol de Mar, alcanzó gran reconocimiento al conseguir dos estrellas Michelin con su restaurante en Madrid. En 2025 impulsó en Madrid un nuevo proyecto gastronómico con dos espacios: uno dedicado a la cocina tradicional y otro a la alta cocina de vanguardia.

El chef Ramón Freixa | GETTY

Marta Hazas

Esta actriz se hizo muy conocida por sus papeles en series de televisión como El internado, Bandolera y Velvet. También ha participado en películas como Culpa mía y Amigos hasta la muerte. Está casada con el actor y director Javier Veiga, con quien comparte proyectos profesionales.

Marta Hazas | Sergio R Moreno / GTRES

Javier Veiga

Este actor, guionista, director y humorista se hizo popular como presentador de El club de la comedia y ha participado en series como Siete vidas y Moncloa, ¿dígame?. También es el creador, director y protagonista de la comedia romántica Pequeñas coincidencias, en la que comparte pantalla con su mujer, la actriz Marta Hazas, con quien se casó en 2016. En cine, ha protagonizado y dirigido Amigos hasta la muerte (2023) y ha dirigido Playa de Lobos (2025).

Javier Veiga en un photocall | Gtres

Lucía Guerrero

Esta actriz es conocida por sus papeles en series de televisión como Luna, el misterio de Calenda, donde interpretó a Leire Costa, El Cid y Bienvenidos a Edén. También ha participado en películas como Grupo 7 y Perdona si te llamo amor, y ha trabajado en producciones internacionales. Se formó en interpretación en Nueva York y ha desarrollado su carrera tanto en cine como en televisión.