Ultraligera anunció su gira Lapsus Tour 2027 dos días antes de publicar su nuevo álbum, LAPSUS. Este disco será el que Gisme, Coque Fernández, Santi Urruela y Martín Aparicio presentarán en directo durante los 20 conciertos en España que tienen agendados para el año que viene.

Cuándo empieza la venta general

Las entradas para la nueva gira de Ultraligera salen a la venta este martes 1 de diciembre a partir de las 12:00, aunque se recomienda acceder unos minutos antes. No se ha anunciado ninguna preventa para el Lapsus Tour 2027.

Dónde comprar entradas

La venta general estará disponible a través de dos portales diferentes:

Precios de las entradas

Aún no se ha hecho público el desglose de precios de cada concierto. Sin embargo, podemos hacernos una idea gracias a los costes de los conciertos del grupo en el Movistar Arena de Madrid. Ultraligera puso a la venta las entradas para sus tres conciertos en la capital a mediados de noviembre, por lo que ya se sabe que sus precios en Madrid van desde los 39,02 € hasta los 49,06 €, según Baila.fm.

Todas las fechas y ciudades del 'Lapsus Tour 2027'

07 de mayo – Coliseum – A Coruña

14 de mayo – Poble Espanyol – Barcelona

28 de mayo – Enjoy Multiusos – Salamanca

29 de mayo – Palacio de los Deportes – Oviedo

12 de junio – Espacio Norte – Murcia

18 de junio – Plaza de Toros – Ciudad Real

19 de junio – Pab. Príncipe Felipe – Zaragoza

25 de junio – Aud. Recinto Ferial – Badajoz

26 de junio – Cortijo de Torres – Málaga

03 de julio – Área 12 – Alicante

10 de julio – Plaza de Toros – Granada

24 de julio – Est. Ciutat de Valencia – Valencia

20 de agosto – La Plaza – Santander

08 de septiembre – Movistar Arena – Madrid

09 de septiembre – Movistar Arena – Madrid (SOLD OUT)

(SOLD OUT) 10 de septiembre – Movistar Arena – Madrid (SOLD OUT)

(SOLD OUT) 17 de septiembre – Navarra Arena – Pamplona

18 de septiembre – Bilbao Arena Miribilla – Bilbao

25 de septiembre – Polideportivo Pisuerga – Valladolid

01 de octubre – Pop CAAC – Sevilla

Una demanda más alta de lo esperado

Durante su reciente entrevista en Cuerpos especiales, Ultraligera confesó que "quedan muy pocas entradas" para su concierto en el Movistar Arena de Madrid, el tercero que anunciaron en la capital tras agotar las entradas de los otros dos. Los miembros del grupo aseguraron que solo esperaban celebrar uno, pero la demanda los ha abrumado.

"Tenemos muchas ganas de esta gira porque este año han sido todo festivales, que molan mucho, pero no puedes hacer todo tu set, y teníamos ganas ya de tocar nuestras canciones más tranquilamente", explicaron sobre lo que está por venir con su gira Lapsus Tour 2027.