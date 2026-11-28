Guía para comprar entradas de Ultraligera: venta general, precios y fechas del 'Lapsus Tour 2027'
Si quieres comprar entradas para la gira Lapsus Tour 2027 de Ultraligera, consulta toda la información necesaria en este artículo sobre las fechas, las ciudades, la venta general y los precios.
Ultraligera, sorprendidos por el sold out en dos de sus conciertos en el Movistar Arena: "Quedan pocas entradas para el tercero"
Ultraligera anunció su gira Lapsus Tour 2027 dos días antes de publicar su nuevo álbum, LAPSUS. Este disco será el que Gisme, Coque Fernández, Santi Urruela y Martín Aparicio presentarán en directo durante los 20 conciertos en España que tienen agendados para el año que viene.
Cuándo empieza la venta general
Las entradas para la nueva gira de Ultraligera salen a la venta este martes 1 de diciembre a partir de las 12:00, aunque se recomienda acceder unos minutos antes. No se ha anunciado ninguna preventa para el Lapsus Tour 2027.
Dónde comprar entradas
La venta general estará disponible a través de dos portales diferentes:
Precios de las entradas
Aún no se ha hecho público el desglose de precios de cada concierto. Sin embargo, podemos hacernos una idea gracias a los costes de los conciertos del grupo en el Movistar Arena de Madrid. Ultraligera puso a la venta las entradas para sus tres conciertos en la capital a mediados de noviembre, por lo que ya se sabe que sus precios en Madrid van desde los 39,02 € hasta los 49,06 €, según Baila.fm.
Todas las fechas y ciudades del 'Lapsus Tour 2027'
- 07 de mayo – Coliseum – A Coruña
- 14 de mayo – Poble Espanyol – Barcelona
- 28 de mayo – Enjoy Multiusos – Salamanca
- 29 de mayo – Palacio de los Deportes – Oviedo
- 12 de junio – Espacio Norte – Murcia
- 18 de junio – Plaza de Toros – Ciudad Real
- 19 de junio – Pab. Príncipe Felipe – Zaragoza
- 25 de junio – Aud. Recinto Ferial – Badajoz
- 26 de junio – Cortijo de Torres – Málaga
- 03 de julio – Área 12 – Alicante
- 10 de julio – Plaza de Toros – Granada
- 24 de julio – Est. Ciutat de Valencia – Valencia
- 20 de agosto – La Plaza – Santander
- 08 de septiembre – Movistar Arena – Madrid
- 09 de septiembre – Movistar Arena – Madrid (SOLD OUT)
- 10 de septiembre – Movistar Arena – Madrid (SOLD OUT)
- 17 de septiembre – Navarra Arena – Pamplona
- 18 de septiembre – Bilbao Arena Miribilla – Bilbao
- 25 de septiembre – Polideportivo Pisuerga – Valladolid
- 01 de octubre – Pop CAAC – Sevilla
Una demanda más alta de lo esperado
Durante su reciente entrevista en Cuerpos especiales, Ultraligera confesó que "quedan muy pocas entradas" para su concierto en el Movistar Arena de Madrid, el tercero que anunciaron en la capital tras agotar las entradas de los otros dos. Los miembros del grupo aseguraron que solo esperaban celebrar uno, pero la demanda los ha abrumado.
"Tenemos muchas ganas de esta gira porque este año han sido todo festivales, que molan mucho, pero no puedes hacer todo tu set, y teníamos ganas ya de tocar nuestras canciones más tranquilamente", explicaron sobre lo que está por venir con su gira Lapsus Tour 2027.