Este viernes 27 de noviembre, Aitana ha celebrado el primer concierto de su carrera en Estados Unidos con todas las entradas agotadas, demostrando que su alcance internacional cada vez llega más lejos. El espectáculo ha tenido lugar en el Brooklyn Paramount de Nueva York, un recinto con un aforo para aproximadamente 2.700 personas.

Allí ha recreado el show del Cuarto Azul World Tour en un formato más reducido al habitual al tener capacidad para menos fans. Uno de los momentos más especiales del concierto ha llegado con el discurso de Aitana, quien ha desvelado que la mitad del público es español.

"Es increíble estar aquí, es un sueño"

"Voy a hablar en español porque hay la mitad de personas de España, que se están viniendo a hacer la gira aquí conmigo", ha empezado diciendo. "Una locura, de verdad. No sabéis la de gente que me ha escrito diciendo que vienen de España o que me he encontrado por Nueva York estos días que han venido para verme. Gracias, y gracias también a la gente de aquí que viene a verme, gracias a la gente de todas partes", ha añadido muy agradecida.

En ese momento, Aitana ha confirmado que esta es la primera vez que hace un concierto en Estados Unidos, aunque ha preferido no darle una relevancia excesiva. "Es increíble estar aquí, es un sueño, pero también es un sueño todo lo que he estado haciendo con esta gira", ha dicho.

"Venimos de hacer muchos conciertos en Latinoamérica y no quiero restarle valor a todo lo que hemos hecho fuera, aunque no fuera en Estados Unidos, porque son países absolutamente increíbles. También en mi país, España, que nos lo hemos recorrido entero", ha comentado. En total, el cartel de la gira suma más de 40 conciertos, entre ellos 11 en Latinoamérica y 24 en España.

Tras actuar en Nueva York, Aitana está a un paso de cerrar su gira Cuarto Azul World Tour. El 29 de noviembre celebra un concierto en Miami y, en febrero, visita Lisboa, Londres y París. Por tanto, la española pondrá fin a su gira mundial en Francia tras agotar todas las fechas del cartel. "Ya solo quedan seis fechas y me da como mucha... un poco de ansiedad", ha reconocido durante su discurso.