Guitarricadelafuente y Carlos González han vuelto a unir sus voces en directo como parte de la promoción de La bola negra en Londres . Esta vez, los dos actores han entonado Catalina , la canción popularizada por Rosalía en 2017.

La bola negra sigue dando que hablar en Londres. El equipo de la película está de promoción en la capital de Inglaterra y está dejando algunos momentos muy virales en redes sociales, como la actuación a piano de Guitarricadelafuente y Carlos González interpretando Héroe, de Enrique Iglesias, y La nieve.

Ahora, este sábado 28 de noviembre, los dos actores han vuelto a unir sus voces durante una comida celebrada en el restaurante londinense Finch Bar, ubicado en la calle Cork Street del barrio de Mayfair.

En un momento de la velada, Guitarricadelafuente y Carlos González se han puesto en pie para interpretar a capela Catalina, una canción en clave flamenco que Rosalía popularizó en 2017 con el lanzamiento de su álbum debut, Los Ángeles. Un año después, Guitarricadelafuente publicó su propia versión del tema.

Al terminar su actuación, marcada por las palmas del cantante y el desparpajo de Carlos González, el restaurante ha roto en aplausos.

El vídeo que circula en redes sociales de este dueto lo ha publicado el periodista Jorge Meliá a través de una historia de Instagram. Entre los asistentes a la comida destaca la cantante Courtney Love, que también compartió imágenes de la comida en redes sociales donde aparecen Javier Calvo y Javier Ambrossi.

El Finch Bar es un local de inspiración veneciana que se inauguró este mismo año por Charles Finch, un productor de cine conocido por su influencia en la industria audiovisual de Reino Unido. Su firma de relaciones públicas, Finch & Partners, "lleva más de dos décadas ejerciendo de anfitrión no oficial de la temporada de premios británica con fiestas como la cena previa a los BAFTA que tradicionalmente celebra con Chanel", apunta Vanity Fair.

Un dueto habitual

Durante la promoción de La bola negra, Carlos González se ha acostumbrado a cantar en directo con Guitarricadelafuente a pesar de no dedicarse profesionalmente a ello.

En septiembre, durante el Festival de Cine de San Sebastián, los dos actores concedieron una actuación muy similar a la de Londres cantando La nieve al piano. Días después, en Los Ángeles, Carlos González y Guitarricadelafuente volvieron a interpretar la canción de La bola negra, esta vez a capela y con la pequeña participación de Miguel Bernardeau.