Tras actuar en España y Latinoamérica, Aitana ha aterrizado en Nueva York este 27 de noviembre para celebrar el primer concierto de su carrera en Estados Unidos como parte de la gira Cuarto Azul World Tour. Una gira donde los vestuarios juegan un papel protagonista, pues la cantante luce un conjunto distinto en cada show.

Según comparte Vogue Spain, Aitana quiso homenajear la ciudad de Nueva York con un look firmado por Kristin Mallison, una diseñadora de moda afincada en Brooklyn. El conjunto, que mezcla el color rosa con el verde, incorpora cristales de Swarovski y unas botas altas a juego de Hispanitas.

"Aitana actuó en su concierto con entradas agotadas en Brooklyn, en el Brooklyn Paramount, luciendo un corsé y una falda que tuve el honor de confeccionar para ella", ha escrito la diseñadora Mallison en una publicación de Instagram. "¡Muchísimas gracias a su equipo! Fue genial trabajar con vosotras, Aina Marcó y Aroa Mora", ha añadido, mencionando a la fashion collaborator y a la asistente de estilismo, respectivamente.

Pero ellas no son las únicas responsables detrás del look de Aitana en Nueva York. Vogue Spain también acredita a otros profesionales: Alba Melendo (estilismo), Diego Rodríguez (cristales), Alex Saint (maquillaje) y Jesús De Paula (peluquería).

Los seguidores de Aitana no han tardado en hacerse eco del conjunto a través de las redes sociales. Una de las publicaciones compara el look de la catalana con Flora, un personaje de la serie de animación Winx Club. "No veo diferencias", comenta @bianxaitana en X, equiparando a la artista con una hada.