A modo de promoción, el equipo de La bola negra ha asistido a una cena en Londres este jueves 26 de noviembre. Allí se ha vivido un momento musical único de la mano de dos de los actores principales: Carlos González (Alberto en la película) y Guitarricadelafuente (Sebastián).

La revista Netflix Tudum ha compartido un vídeo en redes sociales donde los dos españoles muestran su gran sintonía, a pesar de que sus personajes nunca aparecen juntos en la película al pertenecer a distintos tiempos narrativos.

Sentado al piano, Guitarricadelafuente ha acompañado la delicada voz de Carlos González para interpretar juntos dos canciones: Héroe, de Enrique Iglesias, y La nieve, el tema original de La bola negra. Al terminar, los asistentes han dedicado un caluroso aplauso al dúo musical.

"La transición más fluida que verás entre Héroe y La nieve. Los protagonistas de La bola negra: ¡un aplauso!", ha escrito Netflix Tudum en la descripción del vídeo en Instagram.

Esta no es la primera vez que Carlos González se anima a cantar en directo a pesar de no dedicarse profesionalmente a ello.

En septiembre, durante el Festival de Cine de San Sebastián, los dos actores concedieron una actuación muy similar a la de Londres cantando La nieve al piano. Días después, en Los Ángeles, Carlos González y Guitarricadelafuente volvieron a interpretar la canción de La bola negra, esta vez a capela y con la pequeña participación de Miguel Bernardeau.