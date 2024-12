Raphael, al detalle: su edad, sus problemas de hígado y qué significa el Disco de Uranio

Lleva toda una vida sobre los escenarios. No obstante, su ilusión y entusiasmo por la música sigue latente como el primer día. Hace un mes Raphael trajo su último trabajo discográfico, Ayer... aún, un disco con el que le hace un homenaje a la canción francesa. De alguna forma, con este álbum vuelve a sus comienzos, cuando fue contratado para ser el telonero de Edif Piaf para uno de sus conciertos en Valencia. Su trabajo discográfico número 86, con el que también hace guiños a artistas como Gilbert Bécaud, Charles Aznavour o Jacques Brel.

Más de 60 años sobre los escenarios

A sus 81 años, no nos cabe duda de que Raphael ha marcado un antes y un después en la música. Nació un 5 de mayo de 1943 en Linares (Jaén). Con tan solo 9 años fue considerado como la mejor voz infantil de Europa en el Festival de Salzburgo (Austria).

Aunque su gran oportunidad para darse a conocer sería con el Festival de Benidorm en el año 1962 con Llevan, tema compuesto por Ángel Martínez Llorente y Armando Reguero y con el que se coronó con tan solo 17 años.

Europa volvería a ser testigo del talento de Raphael cuando llegó a Eurovisión en el año 1966 con Yo soy aquel, festival celebrado en Luxemburgo. Tras dos intentos (en el 1962 con Perdona, Otelo, y en 1965 con Feriantes, según detalla Eurovision-spain) el cantante acudiría a este festival con el que obtuvo la séptima plaza. Como siempre dicen: 'lo breve si es bueno, dos veces bueno'. Cumpliendo con el dicho en esta expresión, Raphael volvería al certamen europeo que se celebró en Viena un año después con el tema Hablemos del amor, donde mejoró su marca con un sexto puesto.

El resto ya es historia. A lo largo de su trayectoria, el artista de Yo soy aquel ha cosechado un gran éxito con temas como Mi gran noche, Como yo te amo, El Tamborilero o Estar Enamorado. A sus espaldas, tres nominaciones a los Grammy, dos premios Ondas y demás reconocimientos que avalan que es una figura esencial dentro del panorama musical.

Sus problemas de hígado

A lo largo de su trayectoria, Raphael ha vivido un camino lleno de luces y también de sombras. Fue durante una entrevista en el programa de Bertín Osborne cuando recordó uno de los momentos en los que estuvo más frágil. Se trata de la batalla de la Hepatitis B desde el año 1985. Una infección que afecta de por vida. En su caso, le llevó a tener cirrosis hepática, es decir, la cicatrización y funcionamiento deficiente de este órgano.

"Yo no he bebido nunca ni he fumado. Yo no soy bebedor, pero empecé a beber botellitas de esas pequeñas de los hoteles porque me hacían dormir. Cuando empecé a notar síntomas de cosas, jamás pensé en el dichoso botellín para dormir", contó el artista jinense en el programa de Bertín Osborne, tal y como recoge el ABC.

Una enfermedad de la cual su mujer, Natalia Figueroa, no era del todo consciente. No obstante, fue la propia Rocío Jurado quien le dijo que no estaba bien. "No quería someterme a un trasplante. Finalmente, lo tuve que hacer, porque si no iba a morir. El día de la operación fue de vida o muerte, o llegaba el hígado, o no podía continuar viviendo. Es curioso que fue Rocío Jurado la que me dijo que no estaba bien, y ahora es ella la que no está aquí con nosotros." afirmó.

No obstante, un trasplante en el año 2003 le cambió la vida. "Fue todo muy dramático porque además había que esperar. Primero a que me tocara el turno y segundo a que ese turno que me tocara me viniera bien, porque no todos valen para todos", contó en El Objetivo, tal y como recoge Hola.

"Yo tengo la suerte y el honor de haber sido trasplantado por una persona que dio su vida a cinco, lo aprovechamos cinco", expresó.

Su salud le ha jugado alguna mala pasada, como cuando canceló su concierto en el Tío Pepe Festival Jerez de la Frontera en julio de 2023 por "una inflamación de las vías respiratorias superiores causada por el catarro" expresó en un comunicado.

Su Disco de Uranio: un mérito que solo han obtenido las leyendas de la música

El intérprete de Mi gran noche tiene uno de esos méritos que las leyendas del que muy pocos pueden presumir. Se trata del Disco de Uranio, un mérito que equivale a vender más de 50 millones de copias vendidas durante su carrera artística. Un reconocimiento del que le hicieron entrega en el programa de televisión Crónica Tres. Una marcan que han conseguido grandes leyendas de la música como Queen, AC/DC o Michael Jackson.

Para hacernos una idea de la magnitud de este logro, un disco de oro equivale a 500 mil copias, platino a un millón de unidades y el disco de diamante a 10 millones.