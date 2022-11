Rauw Alejandro y Space Surimi ponen fin la polémica de 'Saturno': no hay plagio

Rauw Alejandro y Space Surimi aclaran la polémica de 'Saturno': no hay plagio // Getty Images

Rauw Alejandro acaba de lanzar Saturno, su tercer álbum de estudio que prometía ser el más ambicioso del artista. Pero tras la salida del disco, algunos internautas comenzaron a acusar al puertorriqueño de plagio a Space Surimi, un grupo jerezano que lleva una década en el panorama musical.

Según los fans del grupo andaluz, la canción Saturno sería una copia del tema Follow the Linier, tanto en sonidos como en el visualizer 360 de YouTube.

Tras el revuelo que empeó en Twitter por parte de los seguidores de Space Surimi, ellos se pronunciaron con pies de plomo: "Han sido las redes las que han expuesto su opinión diciendo que había plagio. Los temas legales se los dejamos a la gente que entienda, que nosotros seguimos con nuestra música".

Rauw tampoco se quedó callado ante las acusaciones y tuiteó acerca de su inspiración para Saturno:

"El Freestyle es una fusión entre la electronica, boom bap (principios del hip hop) un género creado por los Puertorriqueños y Afroamericanos principios de los 80's en la ciudad de New York. La rueda ya está inventada. Aquí solo le damos nuestro sazón q con eso se nace", explicaba.

Ahora, Space Surimi han lanzado un comunicado negando el plagio y explicando que, como dice el dicho, "hablando las cosas se entiende la gente", y que todo se trata de "una gran coincidencia".

"Buenas noches, aquí Space Surimi desde la nave de stereo: Hace unos días nos contactó por privado Rauw Alejandro para reunirnos y hablar de todo esto sin maldad ninguna, de artista a artista. Hoy mismo hemos quedado con el a través de videoconferencia, hemos echado un ratito bueno hablando de música, influencias, y otras movidas, pero sobre todo de la polémica de estos días. Hablando con el nos ha demostrado que su proyecto y el nuestro ha sido una gran coincidencia, como nosotros somos por derecho y llevamos la nobleza por bandera, hemos decidido aclarar esto de manera amistosa, de tú a tú, por lo que queda resuelta la polémica por ambas partes. Agradecemos a nuestro público por todo vuestro apoyo, y a Rauw Alejandro todo nuestro respeto y la humildad charlando con nosotros como si estuviésemos en la barra de un bar. Viva Jere, Puerto Rico y todos ustede", han comunicado.

Asimismo, Rauw ha citado el tuit aportando su granito de arena a lo sucedido y ha invitado a sus seguidores a que sigan al grupo jerezano:

"s/o @SpaceSurimi estuvimos hablando un rato, compartiendo nuestras “inspo” musicales y visuales, quedo todo claro que no hay plagio. Y lo más funny de un “Delfin” a un sonido de un “Drive By Shooting” 😂😂🤘🏼 Síganlos que hacen mísica HP, Viva Jerez de donde son los flamencos O2", ha expresado.

Parece que el grupo andaluz y el cantante puertorriqueño han aclarado las cosas y han firmado la paz, dando una lección de humildad a Internet.