Rels B anuncia su gira 'A New Star World Tour' con dos fechas en España: fechas, ciudades y venta de entradas

No nos cabe duda de que Rels B es un fenómeno dentro del panorama musical. El artista de A Mí ha anunciado a través de redes las fechas de su gira A New Star World Tour. Tras lanzar su último álbum, A New Star en abril de este año, será en 2025 cuando dé el pistoletazo de salida a su panel de conciertos con fechas en América Latina y en España.

Precisamente será en nuestro país cuando comience su próximo tour. Será en el WiZink Center de Madrid el próximo 1 de marzo, a la que le sigue Barcelona una semana después, el 8 de marzo en el Palau Sant Jordi.

¿Cómo puedo conseguir las entradas de Rels B en España?

Si eres fan de Rels B, no te preocupes porque aún quedan entradas para verle en directo en nuestro país. En los instantes en los que se ha redactado este artículo, sabemos que no quedan entradas

Por lo que se puede ver en preventa para el WiZink, no queda hueco en pista y proximidades del escenario, pero sí que hay sitios libres en grada con precios que rondan los 34€ a los 98'50€. No te despistes, porque el inicio de venta será a partir del 27 de noviembre.

Por su parte, para Barcelona habrá que esperar a la venta el próximo miércoles 27 de noviembre, ya que ni siquiera la preventa está disponible.

Las entradas las puedes adquirir en la web de Ticket Master.

Fechas de su gira 'A New Star World Tour'