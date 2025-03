CRÓNICA

Rels B arranca su gira 'A New Star Is World Tour' con una primera noche inolvidable en Madrid

El artista ha inaugurado su 'A New Star Is World Tour' con un espectacular sold out en el Movistar Arena de Madrid. Con una puesta en escena imponente y un repertorio que recorrió sus 10 años de carrera, el mallorquín conquistó a un público entregado a un artista que sin lugar a dudas está en su mejor momento.