Rigoberta Bandini vuelve: ¿por qué abandonó temporalmente la música?

Aunque todavía no se haya convertido en una perra, Rigoberta Bandini vuelve a la música.

Así lo ha dejado caer a través de su cuenta de Instagram, donde, después de borrar todos sus post, subió una publicación con un texto muy revelador: "Querida amiga, estoy trabajando en mi resurrección". Lo mismo hizo en su perfil de X (antigua Twitter).

Además, Paula Ribó ha llenado su perfil de un nuevo símbolo, el pintalabios de un beso. Por ello, no se tardó en especular sobre que todo esto se trataría del anuncio de un regreso más pronto que tarde.

Pero, ¿por qué Rigoberta Bandini decidió parar un tiempo? Te contamos todo lo que ocurrió después de que la artista se hiciera más conocida por su participación en el Benidorm Fest.

Rigoberta Bandini | Gtres

Un descanso de la música

Rigoberta solo tenía unas cuantas canciones publicadas y daba conciertos a pequeña escala cuando deslumbró en la preselección de Eurovisión con su Ay mamá en 2022. A partir de ese momento, colgó el cartel de sold out en sus conciertos posteriores y los festivales con su nombre en el cartel se llenaron de espectadores durante ese verano.

A finales de 2022, la cantante compartió su cansancio. "Me retiro un rato largo", fueron sus palabras. Y aunque no dejó de trabajar, pues lanzó una colaboración con Julieta Venegas y posteriormente con Pipiolas, además de que ha seguido componiendo, lo que la artista no quería era tener más obligaciones.

Este 2024, Rigoberta Bandini, con las pilas recargadas, ha estado preparando su segundo álbum de estudio, y así se lo confirmó a El País: "Tendrá colores un poco diferentes. Me he liado, creo que va a ser un álbum largo, tengo como 45 temas, aunque pocos producidos. Quiero jugar con mi voz y no cantar siempre de la misma manera".

La cantante se tomó con calma el 2023 y disfrutó de mucha cultura, vida familiar y social y gastronomía. De hecho, quiso parar por su pequeño Nico: "Lo hice por mi hijo y por mí. El ritmo de la gira era muy frenético y coincidió con su crianza".

"Empecé a entrar en una inercia que no me gustaba. De repente, se me nubló la vista y todo perdió sentido. Me dije que tenía que parar, porque sentí que el burnout estaba a la vuelta de la esquina", expresó en la entrevista de hace unos meses.

Ribó también se mostró muy reflexiva sobre todo lo que había vivido al dar el salto al gran público: "Tal vez tuve que decir que no a más cosas [...] Si pudiera volver atrás, hay entrevistas que no hubiera aceptado. Por eso paré. Fue una manera de decir: 'Me retiro, no me toquéis más los huevos. Ahora voy a decir que no a todo'".

Este año, además, ha conseguido un gran hito pese a estar de descanso. Y es que la catalana ha conseguido su primer Goya por la canción Yo solo quiero amor, banda sonora de la película Te estoy amando locamente.

Su discurso emocionó al público, especialmente al colectivo LGTBIQ+, al que agradeció toda su lucha y su valentía.