¿Cuál es el regreso musical que esperas con más ganas? Vota en la encuesta

El canadiense ya ha iniciado su nueva etapa con el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Dancing in the Flames', que sirve como pistoletazo de salida de su próximo álbum: 'Hurry Up Tomorrow'. Con él, The Weeknd cerrará la trilogía con 'After Hours' (2020) y 'Dawn FM' (2022). "Aún no me he enfrentado a mí mismo", dice el texto con el que el artista anunció su nuevo proyecto, que promete ser el más personal de su carrera.