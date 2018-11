Rita Ora sorprende con la versión en acústico de 'Let You Love Me'

Rita Ora ha sorprendido a sus seguidores con una nueva versión de Let You Love Me . La cantante se ha atrevido a cantar en acústico el primer adelanto de Phoenix , el álbum que presentará el 23 de noviembre.

Rita Ora cantando en acústico 'Let You Love Me' / YouTube

Tras conquistarnos con Let You Love Me, incluido Phoenix, su esperado próximo álbum, Rita Ora vuelve a regalarnos una canción, aunque no es novedosa.

La cantante ha publicado una versión en acústico de este primer adelanto del disco, que saldrá a la luz el 23 de noviembre.

Rita Ora muestra su capacidad vocal interpretando Let You Love Me sin más acompañamiento que una guitarra.