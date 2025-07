Robbie Williams comparte el vídeo cantando con Edgar, su fan de Barcelona

La huella de Robbie Williams todavía sigue presente en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat, donde el británico actuó ante 32.000 personas el pasado sábado 5 de julio con un concierto que le ratificó como "el rey del entretenimiento" y donde Europa FM ejerció de radio oficial.

Para Robbie Williams, la huella de Barcelona también permanece en su memoria, y por eso este miércoles 9 de julio ha querido compartir un vídeo del momento más emotivo del show, cuando le cedió el micrófono a un fan para cantar juntos Come Undone.

Ese fan es Edgar, quien interpretó unos versos de la canción con gran calidad vocal. Robbie Williams le cedió el micrófono, le preguntó su nombre y le dio un abrazo, desatando una inmensa emoción en su admirador.

Entre los comentarios al vídeo, destaca el del propio Edgar, que ha querido volver a agradecerle al artista esta oportunidad: "Gracias por este momento maravilloso, nunca lo olvidaré. Te amo, Robbie, te amo más de lo que puedas imaginar".

Edgar contó su experiencia en 'Me Pones'

"Estoy en una nube", le confesó Edgar a Juanma Romero, presentador del programa Me Pones de Europa FM. "Estoy afónico hoy. Me he levantado de la cama y aún creía que era un sueño", contó pocas horas después del concierto.

"No me dedico a cantar. Cuando iba al instituto, tuvimos una banda que duró cinco añitos, pero poco más. Siempre me ha gustado cantar, lo hago en el coche, en casa... Mi carrera no tuvo tanto éxito", bromeó. "Fue tan raro... los nervios me vinieron después, cuando dije: 'Ostras, ha pasado esto'. No me lo creía, estaba llorando", le dijo a Juanma Romero.

Al final de su breve entrevista en Me Pones, Edgar le dedicó unas palabras directamente a Robbie Williams: "Es el mejor y le quiero un montón. Son muchos años escuchándole. Justamente anteayer fue mi cumpleaños, tengo 34, y empecé a escucharle de pequeñito. Escuchaba Take That en casa... una burrada".