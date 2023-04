Rodrigo Cuevas, el rey del folclore asturiano: dónde vive, qué música canta y quien es su pareja

El arte tiene millones de estilos y formas de expresarse, sin embargo, tendemos a conocer solo aquellas que son mayoritarias debido a su popularidad. Frente a esto, hay cantantes que apuestan por géneros subversivos como es el caso de Rodrigo Cuevas. A sus 37 años, el joven se ha convertido en un referente del 'folclore asturiano'.

Rodrigo nació en Oviedo en 1985, donde estudió piano y tuba. Durante los siguientes años, se trasladó a Barcelona para continuar formándose y terminó en Pontevedra (Galicia). Fue ahí donde entró en contacto con la cultura rural y los bailes tradicionales. Tal y como él mismo explicó en La voz de Galicia, allí aprendió "que todo se puede hacer".

"Aprendí que las metas se alcanzan cuando crees ciegamente que las puedes alcanzar, por mucho que tu proyecto parezca surrealista y abocado al fracaso. Aquellos siete años fueron tan divertidos... Yo llegué allí sin un euro en el bolsillo, sin coche, sin trabajo... Y de repente tenía un montón de animales", explicó a este medio.

Dónde vive Rodrigo Cuevas

Finalmente, se dio cuenta que estaba más interesado en el mundo rural y se mudó a Vegarrionda, una pequeña aldea asturiana situada en el municipio de Piloña con menos de 20 habitantes. Más allá de lo se piensa, para él ha sido más sencillo desarrollar su carrera artística allí por los elevados precios de las urbes.

"En una ciudad tienes que sobrevivir a tantas cosas, es tan arisca y cara... que nunca hubiera podido desarrollar mi carrera porque estaría preocupado de pagar el alquiler, no hubiera podido hacer esto nunca", contó con Thais Villas.

Además, en su próxima entrevista con Jordi Évole, desmonta varios prejuicios sobre ser un artista queer en los pueblos: "¿Sabes dónde no me hacían bullying? En el pueblo. La gente que vivió en el campo siempre no es ignorante. Si no nos ayudamos entre nosotros, nadie nos va a venir a salvar. Somos los que hacemos que esto esté vivo. Somos los buenos".

El asturiano también ha impulsado un proyecto bastante aplaudido llamado La benéfica, con el objetivo de recaudar fondos para rehabilitar un teatro en esta localidad y luchar contra el abandono de las zonas rurales.

Qué tipo de música hace Rodrigo Cuevas

Rodrigo Cuevas se hace llamar a sí mismo 'agitador folclórico', una cómica forma de explicar que su objetivo es hacer música folclórica pero desde un punto de vista moderno, actual y transgresor. Es un especialista en el arte del cabaret y lo utiliza para visibilizar también al colectivo queer.

"Disfruta haciendo conversar a la música electrónica con el humor, la sensualidad y la crítica social", dice su página web.

Estrenó su primer disco en solitario en 2012, Yo soy la maga, pero fue en 2016 con su segundo álbum Prince of Verdicio con el que se dio a conocer más.

Su último disco Manual de cortejo salió en 2019 y en él se rinde homenaje a Alberto Alonso Blanco, un transformista asturiano asesinado en 1976.

La pareja de Rodrigo Cuevas

A pesar de que Rodrigo es muy abierto en redes sociales y entrevistas sobre muchos temas, uno de ellos no es su vida privada. El asturiano tiene pareja desde hace al menos seis años, aunque no se sabe cómo se llama ni ha difundido imágenes suyas.

En una entrevista con Shangay de 2019, confesó que tenía pareja: "Ahora mismo tengo novio, también asturiano, que hace dos años se me fue a vivir a Lima. Estamos muy bien juntos. Viajo bastante a Perú, intentamos vernos cada tres meses, y es muy guay, porque es como estar todo el rato de luna de miel".

Ha hablado con otros medios más recientemente y ha detallado que su chico es quien se encarga de cuidar a los animales con los que viven: dos burras, Xuana y Faraona, varias gallinas y un perro.

Poco a poco van cogiendo fuerza algunos estilos musicales que parecía que no tenían futuro, como el folclore. Artistas como Rodrigo Cuevas demuestran que la tradición sigue siendo fundamental en nuestro país.