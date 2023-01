Rosalía comparte un vídeo de 'LLYLM', su nueva canción

La era MOTOMAMI ha terminado y la nueva canción de Rosalía ya suena en sus redes sociales.

La cantante catalana ha compartido este lunes 9 de enero un nuevo vídeo de LLYLM —Lie Like You Love Me—, un tema que podría convertirse en su segunda canción enteramente en inglés. La otra es I Still Love You, que grabó en 2013 y no pertenece a ningún disco.

La cantante publicó el 5 de enero en TikTok un primer adelanto de LLYLM, que borró horas después y que sus seguidores se encargaron de compartir en Twiter.

La letra de 'Lie Like You Love Me'

En los dos vídeos compartidos por Rosalía suena la misma parte de la canción, lo que parece el estribillo. Dice así.

I don't need honesty /

Baby, lie like you love me, lie like you love me /

Cover me in a dream.

I'll be yours, our fantasy /

Who need the honesty /

Baby, lie like you love me, lie like you love me /

Maybe the happy end becomes real enough for me.