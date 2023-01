Rosalía publica en TikTok un adelanto de su nueva canción

Te interesa Este Tiktok de Rosalía es el tercer vídeo más visto de la plataforma en 2022

Rosalía sigue imparable. Dos semanas después del final de la gira MOTOMAMI, la cantante catalana ha decidido compartir en TikTok un adelanto de la que podría ser su nueva canción.

En el vídeo, grabado en una embarcación y que la artista borró poco después, baila la canción que suena de fondo. Junto a ella está Rauw Alejandro, que también se mueve al ritmo de la música.

Es un corte de 24 segundos interpretado en inglés y aparentemente titulado LLYLM, siglas que corresponden a la frase lie like you love me que canta Rosalía en lo que parece el estribillo de la canción.

Con este vídeo, Rosalía ha puesto los dientes largos a sus fans, que esperan que el lanzamiento llegue en las próximas semanas. Algunos incluso se han aventurado a ponerle fecha de estreno y apuntan que la interpretará en la entrega del premios Grammy, el día 6 de febrero.