Rosalía explica cómo se sintió al ser rechazada en un programa de televisión cuando tenía 15 años

Te interesa Las emotivas palabras de Rosalía sobre lo duro que es vivir alejada de su familia

Rosalía tenía 15 años cuando apareció por primera vez en televisión. La cantante catalana de ahora 30 años acudió como concursante al programa Tú sí que vales pero no logró llegar a la final

"Has desafinado bastante", le dijo Àngel Llàcer, jurado del programa, al escuchar actuarla en la semifinal. "No se puede hacer todo", le respondió la joven artista. "He intentado cantar, interpretar y bailar. He intentado hacer todo", confesó Rosalía, a la que en una fase anterior del programa el propio Llàcer le había dicho: "Creo que tienes mucho potencial pero aún no sabes sacarlo".

No se equivocó el ahora miembro de la mesa del jurado de Tu cara me suena, no hay más que ver el éxito cosechado por Rosalía en este 2022, donde ha conseguido numerosos reconocimientos como cuatro premios Latin Grammy, dos nominaciones a los Grammy 2023 y su disco MOTOMAMI se ha convertido en uno de los discos del año según la revista TIME.

Esta semana además ha sido entrevistada por el periódico británico The Guardian donde se ha sincerado sobre su paso por este programa.

"Nadie en mi familia estaba relacionado con la industria de la música, así que no sabía cómo… lo llamamos romper el melón, pero no sé cómo decirlo en inglés", dice Rosalía, que valora su paso por el programa y las críticas recibidas de manera positiva. “Al participar en ese programa, supe que para dedicarme a la música iba a necesitar humildad y paciencia. Si no hubiera ido a ese programa, probablemente nunca me hubiera dado cuenta de cuánto tenía que trabajar", explica la artista.

Rosalía, que cundo participó en Tú sí que vales estaba en 4º de la ESO, se mostró humilde desde el minuto uno. "Yo he venido a aceptar las críticas y aprender de profesionales como vosotros y yo acepto tu opinión", le dijo a los miembros del jurado tras escuchar sus valoraciones en una de las galas.

Diez años después publicó su primer disco, Los Ángeles (2017), al que siguieron los premiados El mal querer (2018) y MOTOMAMI (2022).