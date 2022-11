Latin Grammy 2022: Rosalía se lleva cuatro premios y hace historia con un nuevo récord

Te interesa

Rosalía ha sido una de las grandes protagonistas en la 23ª edición de los premios Latin Grammy, que se han llevado a cabo en la madrugada del viernes 18 de noviembre en el Michelob Ultra Arena de Las Vegas.

Y no es para menos. La catalana ya partía con un récord: nada más y nada menos que nueve nominaciones, lo que le convertía en la artista femenina más nominada en una misma ceremonia en la historia de estos premios. Esta edición, tan sólo le había superado Bad Bunny, con un total de10 candidaturas.

Y ahora ha conseguido un nuevo hito: Rosalía es la primera artista hispana en alzarse con el galardón a Mejor Álbum en dos ocasiones. Lo hizo en 2019 por su trabajo el Mal Querer, y ha repetido en 2022 alzándose con el gramófono a Mejor Álbum por MOTOMAMI.

"Este es el disco que más he tenido que pelear para poder hacer. Que más me ha costado hacer. Pero tiré para adelante y es el que más alegrías me ha dado", ha empezado explicando visiblemente emocionada.

"Gracias por apoyar mi música siempre, aunque mi música siempre está cambiando. Gracias a Latinoamérica por tanta inspiración. Gracias a mi país por seguir dándome cariño y por no dejarme caer. Y gracias a mi familia, a mi equipo, a Dios, al amor de mi vida... ¡Baby te quiero!", ha continuado dirigiéndose a Rauw Alejandro, que estaba muy atento siguiendo el discurso de su chica.

Rosalía recogiendo uno de sus premios en los Latin Grammy 2022 // Getty

Junto a Mejor álbum, Rosalía se ha llevado a casa los premios Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum, Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Diseño de Empaque, cuatro de los nueve a los que optaba.

Y si estos galardones los sumamos a los ocho Grammy que ya tiene en su haber, Rosalía acumula un total de 12 gramófonos, superada únicamente por Shakira, con 13, y Natalia Lafourcade con 14.

Rosalía y su sala de trofeos

Con estos nuevos reconocimientos, la creadora de MOTOMAMI presume de tener 19 reconocimientos internacionales, que ha conseguido en tan sólo cuatro años. Uno de ellos lo comparte con el que fuera su pareja, C. Tangana —que este año se ha alzado con los premios a Mejor Grabación y Mejor canción por Tocarte, junto a Jorge Drexler— el Latin Grammy de 2018 a Malamente como Mejor canción alternativa.

Cuatro Latin Grammy 2022: Mejor álbum, Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum, Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Diseño de Empaque

al Mejor álbum alternativo o rock latino por Un Billboard Music Awards como estrella naciente en 2019

como estrella naciente en 2019 Tres Latin Grammy 2020 : Mejor fusión/interpretación urbana, Yo x ti, tú x mí , con Ozuna; Mejor canción urbana, Yo x ti, tú x mí, con Ozuna; y Mejor video musical versión corta, TKN , con Travis Scott

: Mejor fusión/interpretación urbana, , con Ozuna; Mejor canción urbana, con Ozuna; y Mejor video musical versión corta, , con Travis Scott Tres Latin Grammy 2019: Álbum del año, El mal querer; Mejor álbum vocal pop, El mal querer; y Mejor canción urbana, Con altura , con J Balvin y El Guincho

Álbum del año, Mejor álbum vocal pop, y Mejor canción urbana, , con J Balvin y El Guincho Dos Grammy Latin en 2018: Mejor fusión/interpretación urbana, Malamente; y Mejor canción alternativa, Malamente.

Un MTV Video Music Awards en 2022 por mejor edición, Saoko

por mejor edición, Un MTV Video Music Awards en 2021 , por mejor vídeo latino, Lo vas a olvidar

, por mejor vídeo latino, Dos MTV Video Music Awards en 2019 , por mejor vídeo latino, Con altura ; y mejor coreografía, Con altura

, por mejor vídeo latino, ; y mejor coreografía, Un MTV Europe Music Awards en 2019, Best Collaboration, Con Altura

El listón más alto, Alejandro Sanz

Si bien Rosalía ya se ha convertido en la artista española con más Grammy en su haber, hay otro artista español que se encuentra en la cúspide, con nada más y nada menos de que 24 gramófonos.

Pese al récord de Alejandro Sanz, Rosalía ya le gana en un aspecto. Ella es la artista española que más nominaciones ha conseguido en una edición de los premios Latin Grammy gracias a las nueve de este 2022. El de Moratalaz le sigue en esta lista ya en 2019 tuvo ocho nominaciones.

Además, es la primera artista hispana que ha conseguido ganar el Latin Grammy a Mejor Álbum en dos ocasiones.

Se trata del mismísimo Alejandro Sanz, cuyo primer reconocimiento por parte de la Academia Latina de la Grabación® llegó en 2001, en la segunda edición de estos premios.

Por encima del autor de Corazón partío sólo están Juan Luis Guerra, que tiene 27, y Residente y Juanes, con 26 estatuillas cada uno.