Te interesa Rauw Alejandro se quita la camiseta para enseñar su tatuaje de 'Rosalía'

Rosalía tiene un regalo para todos sus fans, una playlist de más de siete horas con 110 canciones que le sirvieron como inspiración al escribir MOTOMAMI, su esperado tercer disco que salió a la venta el 18 de marzo.

"Hola bizcochito$", ha escrito la catalana en Twitter, donde ha compartido su amplia selección musical: "He hecho una playlist de las inspos/refes que tenía presentes mientras hacia MOTOMAMI❤️‍🔥 serving ni + ni - que 7 horitas de música :)))))) q la disfrutéis (pd: me he dejado mil fuera seguro)".

La selección musical incluye temas muy variados que van desde Camarón de la Isla, con dos canciones, a Leonard Cohen o Carla Bruni.

Ni Rauw Alejandro, ni C. Tangana

En la enorme lista de canciones que sirvieron como referencia a Rosalía para escribir MOTOMAMI se incluye una selección muy variada, en la que no hay ni rastro de su pareja, Rauw Alejando, ni de su expareja, C. Tangana, aunque esta ausencia era previsible.

¿Sus inspiraciones más llamativas? Además de las antes citados Leonard Cohen o Carla Bruni, Rosalía incluye en esta playlist a Simon & Garfunkel, Led Zeppelin, Janis Joplin o Björk.

Las canciones más esperadas

Algunas canciones de Rosalía han sorprendido a sus fans, aunque otras no tantas. Algunos seguidores de la catalana han señalado en los comentarios las canciones elegidas por Rosalía que les ha gustado encontrar en esta lista.