triunfo en pareja

Rosalía y Rauw Alejandro, ganadores con 'Beso' a Mejor colaboración internacional en los NRJ Music Awards

Rosalía y Rauw Alejandro ya no están juntos, aunque eso no quiere decir que no vayan a volver a escuchar el nombre de su ex. Su colaboración Beso ha sido la ganadora en los premios NRJ Music Awards en la categoría Mejor colaboración internacional.