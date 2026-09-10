ROSÉ prepara una nueva era con ‘New Trick’: todo lo que sabemos de su próximo lanzamiento | Getty

La cantante coreana ROSÉ vuelve a la carga con New Trick, su nuevo single, que verá la luz el próximo 18 de septiembre. Un lanzamiento muy esperado que llega tras el exitazo que ha supuesto APT., su colaboración junto a Bruno Mars, y de su primer álbum en solitario, que apunta a una nueva etapa musical para la cantante.

La artista, como ha indicado en la revista Vogue, parece inclinarse por dejar a un lado la vertiente más emocional y melancólica con la que se creó una personalidad en su debut, apostando por una propuesta más divertida y desenfadada.

El tema, como ha recordado, comenzó a tomar forma después de su aparición en la Met Gala, durante una sesión de composición junto a Amy Allen, una de sus colaboradoras habituales. Precisamente, la coreana quería romper con la dinámica de rosie, donde las rupturas y las emociones más dolorosas tomaban protagonismo.

"Quería hacer algo que no fuera triste", ha indicado durante la entrevista, creando una canción de espíritu pop-rock inspirada en la música que acompañaba a muchos anuncios de principios de los 2000 y que, tal y como explica, hace que pueda disfrutar de una faceta mucho más juguetona en el estudio.

El lanzamiento vendrá acompañado de un videoclip que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de New Trick. Bajo la dirección de Dave Meyers, que ha trabajado con nombres como Taylor Swift, Kendrick Lamar, Ariana Grande o Harry Styles y que ya colaboró con BLACKPINK en JUMP, y que cuenta con el elemnto distintivo de haber sido grabado con un iPhone.