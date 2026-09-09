Ruslana anuncia fecha de estreno de 'ANOMIA', su segundo álbum

Ruslana vive un momento muy dulce en su carrera. La artista ya puede disfrutar del estreno de su debut como actriz en la película A fuego, y tras varias semanas adelantando detalles de su próximo proyecto musical, por fin tiene nombre: ANOMIA.

Se trata del segundo disco de la artista emergente, que se estrena el viernes 9 de octubre. Del álbum los fans ya pueden disfrutar del single La favorita de la vida, que parece que define el estilo de este nuevo álbum.

"No tengo palabras para explicar lo especial que es este disco para mí, espero que también lo llegue a ser para vosotrxs, NO HAY MÁS Q DECIR, QUE EMOCIÓN", expone en redes sociales la propia Ruslana.

De ANOMIA se puede esperar una mezcla de pop rock, electropop y toques de hyperpop. La artista alterna canciones muy explosivas con otras más íntimas y mantiene guitarras distorsionadas, sintetizadores y cambios bruscos de energía, algo que ella misma ha dicho que cobra sentido al escuchar el álbum entero.

¿Qué significa anomia?

Según la Real Academia de la lengua Española, Anomia tiene dos acepciones: por un lado, se trata del conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación.

Por otro lado, la palabra responde al trastorno del lenguaje que impide llamar a las cosas por su nombre.