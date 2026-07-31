Ruslana inicia nueva era musical con 'favorita de la vida', una canción ecléctica con estética oscura

Ruslana inicia nueva etapa musical con favorita de la vida , un single que se desenvuelve entre melodías atmosféricas y una aparente calma que pronto se ve alterada por los cambios de ritmo.

Ruslana inicia una nueva etapa con favorita de la vida, un single de pop electrónico totalmente imprevisible y en constante transformación.

La canción se desenvuelve entre melodías atmosféricas y una aparente calma que pronto se ve alterada por los cambios de ritmo que suceden hasta desembocar en un final enérgico y liberador.

El título nace de una ironía. favorita de la vida juega con esa conocida idea de que la vida reserva sus peores batallas para sus mejores guerreros y con la sensación de preguntarse por qué todo tiene que pasarle siempre a una misma persona. Ruslana transforma esa acumulación de golpes y contratiempos en una canción que abraza el caos en lugar de intentar contenerlo.

Delicadeza y explosión en el nuevo tema

Esa tensión también atraviesa la producción del tema. La delicadeza de sus primeros compases acaba cediendo ante una explosión electrónica sin complejos. El resultado es una canción cambiante y visceral, construida para crecer hasta perder completamente el control.

favorita de la vida llega acompañada de un nuevo imaginario visual que amplía el lenguaje artístico de Ruslana. Una estética más oscura, pero también divertida y gamberra, que marca el comienzo del universo sobre el que se desarrollará su próximo proyecto.

Un videoclip con mucha simbología

El videoclip combina todos esos símbolos de la letra para recrear la manera en la que la artista supera los obstáculos de la vida. Todo él transcurre en una casa vacía, donde un grupo de jóvenes hace actividades totalmente aleatorias, pero con mucha rebeldía.

El elemento de la culebra está presente durante todo el vídeo musical, mientras Ruslana muestra también sus dotes de baile, eclipsados por ese cambio de look con el que inicia nueva etapa musical.

Letra de 'favorita de la vida'

Si alguna vez te preguntaste si algo al otro lado

No te das cuenta que vengo del pasado

Pagué tus deudas, me saqué el carnet y vine a buscarte

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Pero mira y siéntete mal con mis heridas

Por si se les olvida que soy la favorita de la vida

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(La favorita de la vida)

(La favorita de la vida)

(La favorita de la vida)

(La favorita de la vida)

(La favorita de la vida)

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Son mi sandan, están hambrientos cada vez quieren más

Esta ciudad está podrida pero me hace brillar

Cazando picks de dopamina quiero hacerme inmortal

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Estupefaciеntes rocé, no le baje la dosis

Lucеs exóticas, poses

Venas llenas de bronce

Sistemas nerviosos veloces

Donde se acaban yo no sé, yo no sé

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Pero mira y siéntete mal con mis heridas

Por si se les olvida que soy la favorita de la vida

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(La favorita de la vida)

(La favorita de la vida)

(La favorita de la vida)

(La favorita de la vida)

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Pero mira y siéntete mal con mis heridas

Por si se les olvida que soy la favorita de la vida

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Si se habla de la muerte, siempre es algo tan incierto

Por eso a mi me apetece dejar estos testamentos

Que se conviertan en mi historia [....]

Si el montón os sabe a gloria, [...] de está ciudad

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(La favorita de la vida)

(La favorita de la vida)

(La favorita de la vida)

(La favorita de la vida)

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Fuente: Genius